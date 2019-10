Maroc: Le HCP et l'UNFPA renforcent leur partenariat

Le Haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi, et le représentant de l'UNFPA, Fonds des Nations unies pour la population au Maroc, Luis Mora, ont tenu dernièrement une réunion pour examiner les avancées des projets en cours et discuter les perspectives de coopération futures, visant à assurer la disponibilité de données de qualité pour améliorer les conditions de vie de la population et promouvoir le développement.

Un partenariat stratégique et historique de 45 ans réunit le HCP et UNFPA. Ce partenariat a été initialement consacré aux études et recherches démographiques. Il a permis la production de plusieurs études à caractère sociodémographique traitant de multiples thématiques, comme les migrations interne et internationale, la famille, le vieillissement de la population, etc. Il s'est ensuite étendu à la formation sur les questions de population et développement, puis, à l'appui aux systèmes d'information au niveau territorial.

Les deux partenaires ont saisi l'occasion de cette rencontre pour se féliciter de l'aboutissement de la phase pilote du projet de mise en place de bases de données régionales dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et qui sera opérationnelle avant la fin de l'année. Ils se sont aussi engagés à poursuivre les efforts au niveau des deux autres régions où le processus est en cours de finalisation, à savoir Fès-Meknès et Marrakech-Safi. L'objectif étant de rendre opérationnelles également les bases de données au niveau de ces deux régions au début de l'année 2020.

Le recensement que le Maroc compte conduire en 2024 a fait partie des discussions. Le Haut-commissaire au plan et le représentant de l'UNFPA se sont entretenus au sujet des besoins d'appui technique nécessaires pour faire ce recensement selon des approches innovantes, en tirant profit des expériences des pays où ces approches ont trouvé application.

Il a été également question de l'organisation de la deuxième enquête nationale sur la famille dont la phase de conception sera enclenchée avant la fin de 2019 et la conduite sur le terrain sera organisée au cours de 2020.

L'évaluation du taux de complétude de l'enregistrement à l'état civil et l'amélioration de sa couverture font également partie des perspectives de collaboration entre les deux institutions.

Par ailleurs et comme à l'accoutumée, le HCP a coordonné, en partenariat avec l'UNFPA, l'élaboration du rapport national sur 25 ans de mise en œuvre du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population au Maroc. Ce rapport qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 25ème anniversaire de la CIPD sera diffusé prochainement.