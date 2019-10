Afrique de l'Ouest: La Déclaration de Tunis appelle les chefs d'Etat et de Gouvernement du Maghreb et du Sahel à conviennent de s'organiser en réseau régional durable

Tunis — Les maires et les représentants des villes du Maghreb et du Sahel ont convenu de s'organiser en réseau régional durable pour renforcer leurs capacités d'intervention et assurer un meilleur vivre ensemble, en harmonie, au service d'un développement économique local partagé.

Réunis à Tunis les 14 et 15 octobre courant dans le cadre de la conférence internationale sur le thème « Villes, mise à l'emploi des jeunes, pour un mieux vivre ensemble en harmonie », les participants ont décidé de partager régulièrement leurs expériences en matière de mise en œuvre d'outils de partenariats entre les différents acteurs locaux.

Cet évènement est organisé par la municipalité de Tunis, en collaboration avec la Fédération nationale des villes tunisiennes (FNVT), la chambre de Commerce et d'industrie de Tunis (CCIT) et l'Association internationale des Maires Francophones (AIMF) avec le soutien de la Commission européenne.

La Déclaration de Tunis, élaborée au terme des travaux de cette conférence, prévoit de faciliter la participation des représentants des chambres de commerce, du secteur privé et des réseaux associatifs à tous les niveaux de prises de décisions concernant le développement local, indique un communiqué dont la TAP a reçu une copie.

Les participants se sont mis d'accord pour œuvrer en faveur de la transparence dans la conduite de leurs actions, pour un meilleur vivre ensemble en harmonie, et ce, à travers l'insertion des jeunes pour garantir le développement global et solidaire.

Dans le déclaration de Tunis dont la lecture a été faite par la Maire de la Ville de tunis, Mme Souad Abderrahim, les maries et les représentants des villes du Maghreb et du Sahel appellent l'ensemble des chefs d'Etat et de gouvernement de la région à prendre en considération l'engagement des Maires en faveur du vivre ensemble en harmonie.

Il s'agit aussi d'apporter un soutien nécessaire à l'implication accrue des villes dans l'élaboration des stratégies visant à instaurer une dynamique des paix dans les territoires, aux initiatives législatives et réglementaires qu'ils susciteront, notamment dans le cadre des processus de décentralisation, afin de permettre aux collectivités locales d'être plus réactives en disposant de plus d'autonomie pour mettre en œuvre des solutions innovantes en matière d'intégration sociale, notamment celle des jeunes.

L'accent a été mis sur le développement d'un cadre de formation adapté aux acteurs locaux afin de dynamiser les politiques sociales, économiques et financières des territoires en lien avec la mise en place de stratégies efficaces de concertation et de vivre ensemble en harmonie.

Le Secrétaire Général de l'Union du Maghreb arabe (UMA), Taieb Baccouche, a mis en relief les thèmes abordés lors de cette conférence qui ont créé une dynamique entre les représentants de municipalités, des établissements publics, du secteur privé et de la société civile et ont permis d'échanger les expériences réussies, ce qui incite à aller de l'avant dans ce domaine.

Mme Abderrahim a rappelé, que les recommandations inscrites dans la déclaration de Tunis sont inspirées des liens culturels, historiques, géographiques qui rapprochent les maires et les représentants des villes du Maghreb et du Sahel, ainsi que des défis économiques, sociaux, environnementaux auxquels ils doivent faire face.

De son côté le ministre des Affaires locales et de l'Environnement, Mokhtar Hammami, a mis l'accent sur l'importance de la consécration de la démocratie participative qui insiste sur le rôle du citoyen en tant qu'associé à la gestion des affaires publics et à la vie collective.

Le ministre a aussi relevé la nécessité d'appuyer les programmes destinés aux jeunes dans les villes sur la participation à la vie publique de manière à garantir l'insertion de la jeunesse dans la vie locale pour plus de vivre ensemble en harmonie.