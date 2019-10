Gabon: Le bilan d'étape du dialogue d'Angondje dressé par l'opposition

Le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, a reçu ce mercredi 16 octobre 2019, un rapport d'étape de la mise en œuvre des actes politiques du dialogue d'Angondje.

Le document lui a été solennellement remis à son cabinet, par une délégation des présidents de partis de l'opposition ayant pris part à la grande messe politique en 2017, en tête desquels, René Ndemezo Obiang. Après examen par le Chef d'orchestre de la politique du Chef de l'Etat, le document sera transmis au président de la République, Ali Bongo Ondimba.

Le Président de Démocratie Nouvelle(DN), René Ndemezo Obiang a évoquéles raisons de cette rencontre au cabinet du Chef du gouvernement gabonais. « Nous sommes venus à la rencontre du Premier ministre qui a bien voulu nous recevoir, lui faire état du travail qui a été effectué par notre camp politique sur l'application des actes du dialogue politique d'Agondjé. Nous avons remis solennellement un rapport effectué par nos soins pour qu'il puisse le transmettre au Président de la République ».

En échangeant avec la délégation des partis politiques de l'opposition qui avaient répondu présent au rendez-vous d' Agondjé, au Nord de Libreville, Le Premier ministre Julien Nkoghé Békalé a promis transmettre le document à qui de droit. On pouvait voir en tête de file, les présidents du Conseil économique et social et environnemental (CESE), René Ndemezo Obiang, et du Conseil national de la Démocratie (CND), Séraphin Ndaot Rembogo. À leurs côtés, Thierry d'Argendieu Kombila, Hubert Minang, Mathieu Mboumba Dziengui et bien d'autres.

Dans ce rapport, explique René Ndemezo Obiang, les membres de l'opposition font le bilan de l'application des actes du dialogue politique d'Agondjé. Ils regardent les avancées. « Nous voyons aussi ce qui n'a pas toujours été bien appliqué ou mal appliqué et nous faisons de suggestions qui vont toutes dans le sens de demander la réactivation des activités du comité de suivi-évaluation des actes d'Agondjé pour mieux de les appliquer intégralement. Nous émettons le souhait de voir cette réactivation intervenir le plus rapidement possible » assure-t-il.

