Angola: L'AIPEX enregistre 48 propositions d'investissement

Lubango — Au moins 48 propositions d'investissement privé ont été enregistrées d'août 2018 à septembre 2019 par l'Agence d'investissement privé et promotion des exportations (AIPEX), pour une valeur d'un milliard 754 millions de dollars.

Les projets, qui ont permis la création de 4152 emplois effectifs, sont concentrés dans les secteurs de la construction, de l'éducation, de la santé, de l'hôtellerie et du tourisme, de la pêche, de la fourniture de services, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.

Ce sont des investissements de 28 pays, dont l'Angola avec 79 projets, le Portugal (19), la Chine (16) et d'autres (23).

L'information a été fournie mercredi à Lubango par l'administratrice de l'AIPEX, Sandra Dias dos Santos, affirmant 135 autres propositions sont en cours d'exécution, trois à mettre en œuvre et cinq identifiées comme amendées.

La responsable qui présentait le thème «Nouvel environnement commercial et opportunités d'investissement en Angola» lors du II Forum d'Affaires et opportunités d'investissements « Invest-Huila » a également déclaré que cinq propositions étaient en cours d'évaluation et une en cours de révision.

L'AIPEX a pour objectif de promouvoir les exportations, d'attirer les investissements privés, d'enregistrer les propositions d'investissement, de soutenir les institutions et de surveiller l'exécution des projets d'investissement et l'internationalisation des entreprises angolaises.

Elle a été créée en vertu du décret présidentiel n ° 81/18 du 19 mars 2018, résultant de la fusion de l'Unité technique pour l'investissement privé (UTIP) et de l'Agence angolaise de promotion des investissements et des exportations (APIEX).

Ce forum de deux jours réunit les gouverneurs des provinces de Huambo et Cunene, Joana Lia et Virgílio Tyova, des hommes d'affaires, des ambassadeurs, des représentants des diverses institutions et acteurs financiers et a pour objectif de diffuser le potentiel économique et social de la province de Huila, d'attirer et de mobiliser les investissements privés. Invest Huíla est une unité «ha doc» du gouvernorat de Huíla, rattachée au bureau d'étude, de planification et de statistique qui promeut, attire et diffuse le potentiel économique et social de la province en vue de mobiliser des investissements publics et privés.