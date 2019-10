Congo-Brazzaville: Orphelinat Cœur céleste - L'année scolaire bien lancée pour les pensionnaires

Comme dans les autres écoles de la ville, la rentrée scolaire 2019-2020 a bien eu lieu, le 1er octobre, dans le centre d'accueil, grâce à l'apport des partenaires et donateurs.

Pour cette année scolaire, les plus petits enfants, c'est-à-dire ceux âgés de 3 à 10 ans, sont répartis en deux classes pédagogiques doubles : les élèves de CP 1 et 2, au nombre de dix-sept, sont enseignés par Jumende Yekemet tandis que Stella Ruth Ramonomey assure les enseignements des douze élèves du CE1 et CE2.

Les enfants en classe intermédiaire, âgés de 10 à 15 ans, sont inscrits dans des établissements privés de la place. L'orphelinat et les donateurs supportent leur scolarité.

Actuellement, trois pensionnaires : Rêche, Fatanie et Raphaëlle sont en stage au sein de la société Newrest en comptabilité, en cuisine et en secrétariat. Fatanie, qui suit des cours par correspondance dans une école française, pourrait effectuer le déplacement de l'hexagone pour passer son BTS de cuisine.

L'orphelinat Cœur céleste est un centre d'accueil situé dans la ville de Pointe- Noire. Fondé par Célestine Bagniakana, ce lieu de vie permet d'héberger et soutenir une quarantaine d'enfants défavorisés. Inauguré en 2014, il a pour but de rendre le sourire aux enfants dont il a la charge, les soutenir moralement et leur donner les moyens de suivre une formation qualifiante ou d'aller à l'école dans de bonnes conditions. L'orphelinat fonctionne grâce aux dons des particuliers et des entreprises.