Algérie: Les personnels de la santé appelés à œuvrer à l'amélioration des prestations de service

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a appelé, mercredi à Alger, les personnels de la santé publique à relever le défi de l'amélioration des prestations de service, qui "doivent être à la hauteur des moyens matériels dégagés par les pouvoirs publics".

"Je profite de cette occasion pour réitérer mon appel à tous les personnels de la santé publique de se mobiliser pour relever le défi d'améliorer les prestations de service dans le secteur, d'autant plus que les autorités du pays ont toujours fait montre de leur entière disponibilité à accompagner ce secteur, sensible et vital pour l'ensemble des citoyens", a indiqué M. Miraoui dans une allocution prononcée à l'ouverture des 8èmes Journées médico-chirurgicales du CHU de Bab El Oued.

En ce sens, le ministre a insisté sur "l'amélioration des prestations de service, notamment au niveau des urgences médicales, où l'humanisation de l'accueil est nécessaire", ajoutant qu'il est aussi "impératif d'améliorer les conditions de travail des personnels de la santé".

M. Miraoui a, en outre, appelé à privilégier la numérisation dans tous les domaines en vue de "moderniser les méthodes de gouvernance et de gestion des différents services, promouvoir le jumelage, la télémédecine et les traitements à domicile", mettant aussi l'accent sur "la mise en œuvre effective du Plan national de prise en charge des femmes enceinte, la mise en œuvre des protocoles thérapeutiques consensuels et la réhabilitation du rôle des conseils scientifiques et des comités techniques spécialisés".

M. Miraoui a indiqué que tous ces efforts "vont dans le prolongement des décisions prises par le gouvernement dans le cadre du renforcement de la couverture sanitaire des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux", rappelant à cet effet les mesures incitatives prises en faveur des praticiens de la santé.

Par ailleurs, le ministre a relevé "les efforts consentis par le Centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued pour la prise en charge des patients".