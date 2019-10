Congo-Kinshasa: [En marge de l'inauguration de l'IITA KALAMBO] Sud-Kivu - Claude Nyamugabo réaffirme sa popularité

Ancien Gouverneur du Sud-Kivu, meilleur élu du territoire de Kabare, l'actuel Ministre de l'Environnement et Développement Durable, Claude Nyamugabo Bazibuhe, a foulé une fois de plus le sol du Sud-Kivu par son accostage au port Ihusi à Bukavu. Et, visiblement, la popularité de cet homme d'Etat n'est plus à démontrer.

Dans la matinée du 7 octobre de cette année, il a atterri dans cette partie du pays drainant une marée humaine derrière lui notamment, les militants et sympathisants du FCC, ainsi que du PPRD. Cette visite était dans le cadre de l'inauguration du laboratoire de l'IITA KALAMBO, deuxième plus grand laboratoire de ce genre en Afrique.

Dans la suite du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a personnellement inauguré ce labo moderne, Mwana W'eka, fils du terroir en langue de Voltaire, Claude Nyamugabo a été escorté par une foule qui ne donnait aucune issue à un déplacement en véhicule. C'est ainsi que ce fils aimé du Sud-Kivu s'est exercé à une marche à pieds avec cette population venue l'accueillir.

Accueilli tel Jésus-Christ dans la ville de Nazareth, Claude Nyamugabo a saisi sa visite dans sa province-chérie, pour communier avec sa base sur différents problèmes liés, en gros, au secteur de l'environnement. C'était également l'occasion pour le Ministre de l'EDD de visiter les différentes directions provinciales du Ministère de l'Environnement et de tabler sur le conflit entre les autochtones et les agents de l'ICCN.

Pour rappel, cette méfiance de la population locale causée par le non-respect des engagements de l'Etat, selon certains individus interrogés sur place, a engendré plusieurs morts dans les deux camps.

Claude Nyamugabo a rassuré l'opinion, de s'impliquer personnellement dans cette affaire dont il fait une des ses urgences.

Par ailleurs, un jour avant son retour dans la capitale, Claude Nyamugabo Bazibuhe a répondu au vibrant appel de sa base dans la chefferie de Kabare. Devant une foule immense venue l'accueillir, le gouverneur honoraire a, une fois de plus, confirmé la position de primauté du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, dans cette province située dans l'Est de la RDC.

L'occasion faisant le larron, la population a salué la nomination de Claude Nyamugabo Bazibuhe au poste de Ministre de l'Environnement et développement durable, et a donc félicité le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi pour ce choix judicieux.

De cette visite, il en sort que la notoriété de Claude Nyamugabo n'est pas sujet de débat. L'amour que les habitants du Sud-Kivu portent à l'égard de leur fils pourrait rendre jaloux plus d'un.