Congo-Kinshasa: Marche contre la corruption du CLC - L'Hôtel de ville prend acte !

«La fin de l'impunité face à l'impuissance de la justice». Telle est la thématique de la grande marche du Comité Laïc de Coordination prévue ce samedi 19 octobre 2019. Tout en prenant acte de cette marche, l'Hôtel de ville de Kinshasa a convié, dans la matinée d'aujourd'hui, les organisateurs pour une séance de travail avec le Gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka. Cette séance, d'après un communiqué signé par l'autorité urbaine, a pour objectif principal de prendre des dispositions utiles afférentes à cette activité.

Alors que le lancement de l'opération Kin-Bopeto intervient le même samedi 18 octobre en présence du Chef de l'Etat et Président de la République, Félix Tshisekedi, à quelques kilomètres de cette zone, les chrétiens catholiques vont, eux, marcher à travers le pays contre la corruption et l'impuissance de justice notamment, dans l'affaire 15 millions USD, "vitalement retro commissionnés".

Lamuka mobilise pour le CLC

Dans cette contre la corruption que mène le CLC, la plateforme politique Lamuka s'avère comme un grand allié. Tout comme elle, plusieurs formations politiques de l'opposition ont adhéré à cet appel à manifester. Dans son communiqué rendu public mardi 8 octobre dernier, Lamuka avait d'ores et déjà exprimé entièrement son soutien à cette marche du Comité Laïc de Coordination. «Tous ensemble, disons non à l'impunité, non aux détournements, non à la corruption institutionnalisée et non à la mauvaise gouvernance dans notre pays», avait précisé la plateforme politique à toute la population congolaise.

Comme si cela ne suffisait-il pas, Lamuka en avait appelé au soutien de la marche du CLC pour la concrétisation de la gratuité de l'éducation qui, selon ses membres, ne peut être effective que si on lutte contre les dépenses inconsidérées et la corruption. D'où, le présidium de Lamuka appelle la population à s'approprier la croisade du CLC.

NSCC soutient la gratuité de l'enseignement de base Alors que le CLC sera dans la rue pour fustiger la corruption, l'impunité, les détournements et la mauvaise gouvernance, la Nouvelle Société civile congolaise (N.S.C.C) que chapeaute l'un cadre du CLC, à l'occurrence Jonas Tshiombela, et ses alliés dont YMAE, projettent d'organiser, samedi 09 novembre prochain, la grande marche pacifique de soutien à l'effectivité de la Gratuité de l'enseignement de base en RDC. Cette action, de quoi satisfaire le Président de la République qui venait de lever l'option de rendre effective ladite gratuité.