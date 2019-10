Congo-Kinshasa: PPRD - Serge Kadima nommé président a.i de la Ligue des jeunes

Vice-président de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), Serge Kadima est désormais président ad intérim de cette structure du parti très cher à Joseph Kabila.

Cette annonce a été officiellement faite ce mercredi 16 octobre par Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, lors du lancement de formation de différentes cellules de base. Aussi, la nomination s'est-elle effectuée, en vue de combler la vacance de ce poste, après la nomination de Papy Pungu, président de la ligue des jeunes, en tant que vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité au sein du Gouvernement Ilunga.

Le secrétaire permanent adjoint Ferdinand Kambere, présentant solennellement Serge Kadima, a indiqué que la nomination de ce dernier à ce poste découle véritablement de la confiance que lui accordent tous les caciques du parti, en commençant bien évidemment par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadary. D'où, a-t-il laissé comprendre, tous les jeunes et militants du parti doivent tout autant lui faire confiance dans l'exercice de ses nouvelles charges au sein de cette formation politique. «C'est un honneur pour nous de voir notre ancien président [de la ligue des jeunes, Papy Pungu, ndlr] d'aller au service la nation. Il a été nommé dans le Gouvernement Ilunga et comme la tradition le veut, on devrait combler ce vide, par des consultations démocratiques ; et enfin de compte, c'est Serge Kadima qui a été choisi pour faire l'intérim. Nous lui faisons confiance", a déclaré Ferdinand Kambere.

Prenant la parole, Serge Kadima a remercié Emmanuel Shadary et le comité national de ce parti politique pour avoir porté leur choix sur sa personne. En même temps, il a principalement invité tous les jeunes du PPRD à le soutenir afin de continuer le travail de Papy Pungu, dans le sens de porter toujours haut l'étendard du PPRD. « Ce n'est pas une investiture, c'est une installation... Mon discours ici est de dire merci au secrétaire permanent pour avoir jeté son dévolu sur ma modeste personne, et aussi au comité national et à vous tous jeunes. Je vous fais confiance et demande tout votre soutien pour que nous puissions continuer le travail abattu par notre ancien président Papy Pungu », a souligné Kadima Serge qui, d'ores et déjà, attend son investiture solennelle prévue dans les tout prochains jours.

Par ailleurs le secrétaire permanent adjoint a signalé, au cours de cette activité, que le PPRD entend gagner la présidentielle de 2023, après leur défaite au scrutin de 2018 qui a vu Félix Tshisekedi être élu Président de la République. « Vous savez bien ce qui nous attend. Nous devons récupérer les affaires en 2023. C'est ainsi que le secrétaire permanent du parti a voulu que cette activité soit solennelle, vu que ce sont des séances de formation très importantes, surtout pour nos cellules de base. Ça va nous permettre de mieux connaître la vision, les idéologies prônées par le Président national du parti... », a-t-il renchéri, tout en précisant que la remise de brevets est annoncée pour le 20 novembre.