Madagascar: Z.I.V - Une première apparition à Andrefan'Ambohijanahary

Le groupe ZIV offrira un cabaret au Telo Zoro Andrefan'Ambohijanahary. Slow rock résonnera dans la grande salle. À part ses dix morceaux, le collectif interprétera des chansons des années 1990. « Batata de Raimbl partagera la scène avec nous. Il y aura aussi des invités surprises », a déclaré Rod, le leader du groupe.

Fiers de porter tout l'héritage de la musique Rock en eux, les membres du groupe Z.I.V, créés en janvier 2019, baignent depuis leurs plus jeunes âges dans un environnement où la musique tient une place centrale. Pour Ces jeunes hommes bercés à la guitare, et qui trouvent autant l'inspiration chez Metallica que chez scorpion, rien ne semble plus naturel que de mélanger différentes influences dans leurs compositions. Véritables musiciens, Rod et ses camarades ne s'épanouissent qu'avec une liberté de mouvement maximale, où ils peuvent déclarer leur amour ! Ils se plaisent à confondre leur voix et leur mélodie dans des influences rock, blues, et même métal jusqu'à expérimenter leur propre genre musical.

Depuis « Nofinofy », leur chanson qui a fait le tour de la région Analamanga, Z.I.V a pris de la hauteur. D'ailleurs, le clip est déjà disponible sur la chaîne youtube. Actuellement, King, Rod, Lola, Lio, Rija, Fano préparent un album. Le titre n'est pas encore dévoilé, mais sûrement, le rythme sera entre le slow et le pop-rock.