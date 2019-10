Ethiopie: Les communautés montrent la voie à suivre pour mettre fin au mariage d'enfants

Plus tôt dans l'année, Haderu Gebray, âgée de 15 ans, et ses parents ont été arrêtés pour avoir planifié son mariage avec un homme plus âgé, qu'elle n'avait jamais rencontré.

Le sort de Mme Gebray a immédiatement fait la une des médias en Éthiopie, où le mariage d'enfants est illégal.

Tout ce qu'il a fallu pour susciter un tel engouement, c'est la publication Facebook d'un jeune homme de sa région, un quartier qui est fortement opposé à la pratique néfaste et sensibilisé aux conséquences légales du mariage avant 18 ans.

Mme Gebray n'avait jamais vu son prétendant. Tous les arrangements avaient été faits entre lui et ses parents.

Le mariage se préparait sans encombre jusqu'à ce que la police en soit informée. Ils ont arrêté les parents de Mme Gebray, son prétendant et les parents de ce dernier.

Elle a également été incarcérée à des « fins de protection », comme elle le dit, et a été libérée sous caution peu après avec ses parents. Ils ont accepté d'annuler le mariage.

« Sur le moment, j'ai été déçue que le mariage soit [annulé], beaucoup d'efforts et d'argent ont été dépensés par mes parents pour son organisation », a-t-elle déclaré.

Mme Gebray s'était résignée à son sort et prévoyait de poursuivre ses études, même s'il était très probable qu'en tant qu'épouse-enfant, elle abandonne ses études.

Le cas de Mme Gebray souligne l'importance du Programme mondial conjoint UNFPA-UNICEF pour accélérer l'action visant à mettre fin au mariage d'enfants. Kola Tembein est l'un des trois districts de la région de Tigray, en Éthiopie, où le programme commun est mis en œuvre.

Malgré la sensibilisation et l'opposition du public, le mariage des enfants est une coutume profondément enracinée, même chez les employés du gouvernement, comme le père de Mme Gebray, dont les actes vont à l'encontre des efforts nationaux visant à mettre fin à cette pratique.

« De très bons résultats »

Des parents tels que Mme Gebray craignent souvent que leurs filles aient des relations sexuelles avant le mariage et ternissent l'honneur de leur famille en perdant leur virginité sans s'être mariées.

Les mineurs paient le prix de ces craintes et restent vulnérables au risque accru de maltraitance et de problèmes de santé - y compris de complications potentiellement fatales de grossesse - qui découlent du mariage des enfants.

En Éthiopie, l'âge légal du mariage est 18 ans. Pourtant, l'âge médian au premier mariage est de 17,1 ans et 58% des femmes âgées de 25 à 49 ans ont été des enfants mariées, selon l'enquête éthiopienne sur la démographie et la santé de 2016 .

En 2014, le gouvernement a lancé une campagne ambitieuse visant à éliminer le mariage des enfants et les autres pratiques préjudiciables d'ici 2025.

Le Programme mondial commun soutient les efforts des gouvernements régionaux pour mettre fin au mariage des enfants dans le Tigré.

Ces efforts sont menés au niveau local par des structures communautaires telles que la société civile, mais aussi des organisations confessionnelles telles que l'église Guya Mariam.

Gebreegziabher Tiku, prêtre local, demande aux couples qui souhaitent se marier de produire des documents qui prouvent qu'ils ne sont pas mineurs. Il informe également ses adeptes des conséquences du mariage des enfants et autres pratiques néfastes.

« Nous constatons de très bons résultats concernant la prévention du mariage des enfants », a-t-il déclaré.

Les autres partenaires importants de la lutte contre le mariage des enfants dans le Tigré sont les groupes de développement de femmes, qui organisent des exercices de cartographie de la communauté et renforcent ce travail au cours des mois précédant les saisons de mariages.

Les membres gardent une trace écrite de chaque fille de la communauté, de leur statut matrimonial et notent si elles sont scolarisées ou non. Elles rapportent ensuite ces informations au bureau des affaires féminines du district.

« Cela nous a permis d'éviter des mariages de filles mineures », a déclaré Leteselas Berhe, dirigeante d'un groupe de développement des femmes à Guya - localité du district de Kola Tembein. « Nous avons rapporté des cas de violations à l'attention des organes d'application de la loi, dont celui de [M me Gebray]. »

Libre mais perturbée

Certaines familles changent d'avis lorsqu'elles réalisent que le Women Development Group est sur la bonne voie.

Toutefois, les cas tels que ceux de Mme Gebray subsistent et sont alors généralement traités par un comité d'annulation du mariage mis en place au niveau local, et les auteurs sont poursuivis en justice.

Le Bureau des affaires féminines de Tigray a mis en place un comité directeur chargé de soutenir les efforts de la communauté à tous les niveaux dans la lutte contre le mariage des enfants. Cela constitue un progrès appréciable, mais encore insuffisant pour mettre fin à cette pratique néfaste dans cette région éthiopienne.

« Nous avons beaucoup fait, mais nous ne pouvons pas [encore] dire que l'incidence du mariage des enfants est nulle », a expliqué Alemat Amare, chef adjoint du Bureau.

Quant à Mme Gebray, elle est libre maintenant, mais l'épreuve l'a perturbée.

Même si elle n'avait pas apprécié que sa situation personnelle soit publiée sur les médias sociaux, Mme Gebray estime aujourd'hui que c'est une stratégie efficace, dont d'autres personnes engagées dans la lutte contre le mariage des enfants peuvent s'inspirer.

Actuellement en sixième année, elle aime l'école et souhaite poursuivre ses études jusqu'au jour où elle décidera librement de se marier.

Le 11 octobre est la Journée internationale des filles, qui reconnaît les droits des filles du monde entier et les défis uniques auxquels elles font face.

Le thème de 2019 est « Laforcedesfilles : imparable et sans filtre », qui célèbre les réalisations accomplies par, avec et pour les filles, depuis l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action sur les femmes de Beijing en 1995.