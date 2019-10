Ile Maurice: Le Ring - Les coulisses d'un boycott par le MSM

L'Alliance Morisien ne participera pas aux débats électoraux organisés par l'express. Baptisée «Le Ring de la campagne», l'émission comptera huit rounds dont le premier devait opposer hier l'Alliance Nationale et l'Alliance Morisien sur le thème du bilan du gouvernement sortant. Mais l'Alliance Morisien n'a envoyé aucun représentant pour affronter Patrick Assirvaden, président du Parti travailliste et principal parti de l'Alliance Nationale. L'Alliance Morisien n'a donné aucune raison officielle pour décliner l'invitation. Voici ce qui s'est passé dans les coulisses.

Le 9 octobre dernier, l'express envoie un e-mail aux partis politiques pour qu'ils délèguent des candidats aux différents débats. Le calendrier est expliqué et la démocratie évoquée. «L'Express organisera 9 débats en LIVE Facebook et YouTube dans le cadre des législatives 2019; cela dans notre rôle de média respectueux de l'exercice démocratique qu'est une élection. Cette même démocratie, veut que nous invitions l'Alliance Morisien à y participer», écrit-on à une consultante en communication affectée au MSM.

Les garanties d'usage sur le contrôle du temps de parole, la sanction des injures et coups sous la ceinture ou encore la neutralité du présentateur sont fournies.

Un «oui» devenu «non»

Le lendemain même, la consultante en communication nous explique avoir obtenu l'aval d'une importante dirigeante du parti et que les candidats qui participeront ont même été identifiés. Mais 24h plus tard l'Alliance Morisien change d'avis : «la même personne qui a dit oui hier, a aujourd'hui dit non. Toutes mes tentatives de la convaincre ont été vaines», se désole la consultante en com.

L'express contactera alors Bobby Hureeram (porte-parole officiel de l'alliance), Ken Aryan et Rudy Veeramundur (conseillers de Pravind Jugnauth), Steven Obeegadoo (nouvel allié du MSM), l'époux d'une ex ministre qui est restée influente au Sun Trust, un ancien journaliste et attaché de presse faisant campagne pour l'Alliance Morisien et une série d'autres proches du pouvoir. «J'estime que nous devrions participer, je vais transmettre, mais ce n'est pas moi qui décide», nous répondent certains d'entre eux. Au final, personne n'a pu convaincre cette mystérieuse et puissante dirigeante à revenir sur sa décision anti-démocratique.

Tania Diolle promet d'intervenir

Rencontrée mardi soir au congrès de l'Alliance Morisien à La Source, Tania Diolle candidate de l'Alliance Morisien au no. 18 a d'abord tenté de jeter le blâme sur les «médias en général» avant de plaider pour un assainissement des médias. Mais, mise devant le fait qu'elle avait elle-même participé aux débats de l'express dans le cadre de la campagne du numéro 18 en 2017, Tania Diolle devait conclure en disant qu'elle intercèderait auprès de la direction de l'Alliance pour qu'elle fléchisse sa position. «Comptez-sur moi là-dessus», dit-elle. Au vu de tous ceux qui ont échoué, il est hélas, très peu probable qu'elle y parvienne.

Tania Diolle dans cette vidéo s'est plainte au passage que l'express en choisissant un extrait du débat Diolle vs Bizlall en 2017, n'ait pas gardé sa réponse quand Jack Bizlall l'a traitée d'opportuniste. Ce qui n'est pas vrai.

Avec le boycott par le MSM, nous avons donc eu droit hier à Patrick Asirvaden face à la chaise vide du MSM sur le thème «bilan du gouvernement sortant», l'express estimant qu'annuler le débat à cause d'un boycott serait synonyme d'une forme de censure.

Calendrier complet du «Ring de La Campagne»

Voici le calendrier complet du «Ring de La Campagne» tel qu'il a été communiqué aux partis politiques invités. Tous les débats auront lieu à la mi-journée.

Mercredi 16 octobre : Bilan général du gouvernement sortant

Vendredi 18 octobre : Fraude, Corruption, Clientélisme, Abus des institutions et financement des partis politiques

Lundi 21 octobre : Ecologie/Protection des plages

Mercredi 23 octobre : Drogue, sécurité publique, l'ordre et la paix

Vendredi 25 octobre : Economie/Pensions/Welfare State/Fiscalité

Lundi 28 octobre : Les jeunes, le chômage, les loisirs

Mercredi 30 octobre : renouvellement de la classe politique

Vendredi 1 Novembre (férié) : Metro, infrastructures routières