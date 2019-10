Madagascar: MEF - Poursuite des efforts d'assainissement de la gestion des fonds publics

Place à l'assainissement de la gestion des fonds publics au niveau du Trésor.

Les actions pour l'assainissement de la gestion des finances publiques se poursuivent au niveau du ministère de l'Economie et des Finances (MEF). Et plutôt avec de bons résultats puisqu'un certain nombre de cas de détournement de deniers publics ont été démasqués ces derniers temps. La dernière en date est celui qui concerne un caissier de la Paierie Générale d'Antananarivo, auteur d'un détournement de 650.000.000 d'ariary. Le mérite revient à la Direction de la Brigade d'Investigation Financière (DGBFI) qui a procédé aux vérifications et contrôles d'usage pour démasquer cet acte illicite qui nuit considérablement aux finances de l'Etat.

En tout cas ces derniers temps, le ministère des Finances et de l'Economie a multiplié les efforts pour mettre un terme aux détournements des fonds publics. Les fautifs ont été sanctionnés conformément aux législations en vigueur. On a par ailleurs noté les efforts réalisés en matière de gestion du patrimoine. Les logements et les véhicules de fonction font d'ailleurs l'objet d'un recensement en vue d'une meilleure gestion. Même l'utilisation des flottes de téléphones mobiles fait l'objet d'un contrôle. Une manière en somme de démontrer que la bonne gouvernance financière est une des clés de la réussite de la politique de développement.