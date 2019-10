Maroc: Nabil Touaizi - L'Hispano-Marocain bientôt dans la tanière des Lions de l'Atlas ?

Lentement mais surement, Nabil Touaizi se rapproche de la tanière des Lions de l'Atlas. Né en Espagne et international U19 avec la Rojita, l'attaquant de Manchester City est sur le point d'opter pour le pays de ses parents.

En effet, Vahid Halihodzic a promis du changement dans la tanière des Lions de l'Atlas, appelée à se rajeunir.

Avec le départ probable de nombreux cadres, le technicien bosnien est prêt à remodeler l'équipe nationale du Maroc et à en faire un candidat sérieux dans la course à la qualification en CAN 2021 et Coupe du Monde 2022.

C'est dans cette optique que Nabil Touaizi pourrait arborer les couleurs du royaume chérifien. Ainsi la rencontre qui a opposé mardi les Lions de l'Atlas à l'équipe nationale gabonaise a connu la présence dans les gradins du jeune attaquant. Le Citizen a été vu au grand stade de Tanger.

Alors qu'il n'a pas encore choisi entre le Maroc et l'Espagne, Nabil Touaizi semble attirer l'attention de Vahid Halilhodzic. Et pour cause, le jeune joueur de Manchester Cirty a un avenir prometteur devant lui. Un avenir qui pourrait également se dessiner du côté marocain.

Ce joueur âgé de 18 ans, et qui évolue à Manchester City avec les U19, était venu au Maroc à la suite d'une invitation adressée par la Fédération royale marocaine de football nous informe sport.le360.ma.

Ceci dit, l'attaquant devait aussi signer un document à travers lequel il s'engage à porter le maillot de l'équipe nationale marocaine, et non espagnole, lors des prochaines échéances, pour qu'il puisse avoir l'accord de la FIFA.