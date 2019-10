Soudan: Le sous-secrétaire aux Affaires étrangères rencontre l'ambassadeur du Tchad

Khartoum — Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères l'ambassadeur Dr. Siddiq Abdulaziz a accueilli dans son bureau mercredi l'ambassadeur du Tchad à Khartoum Saleh Hagqira a l'occasion de la fin de son mandat au pays.

Le sous-secrétaire a salué les efforts déployés par l'ambassadeur lors de sa mission à Khartoum pour développer les relations entre les deux pays et sa contribution au développement positif constaté dans les relations dans tous les domaines et à la stabilité qui les a caractérisées ces dernières années.

Dr. Siddiq a appelé à se concentrer sur les projets reliant les deux pays par route terrestres et ferroviaires et sur l'utilisation par le Tchad du port de Port-Soudan pour ses exportations et ses importations.

Pour sa part, l'ambassadeur du Tchad a exprimé sa gratitude pour la coopération et l'aide qu'il a trouvé lors de son travail au Soudan et a souligné la profondeur des liens culturels et sociaux entre les deux peuples.