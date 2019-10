Afrique Centrale: L'Ambassadrice Ilham dirige la délégation soudanaise aux réunions de la région des grands lacs

Khartoum — L'Ambassadrice Ilham Ibrahim, Sous-Secrétaire adjointe aux affaires politiques du Ministère des affaires étrangères a dirigé la délégation soudanaise aux réunions du Comité ministériel de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, tenue à Brazzaville mercredi. Les réunions ont porté sur les développements politiques et sécuritaires dans la région ainsi que sur les efforts de lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC.

De son côté, la sous-secrétaire adjointe a présenté un éclairage sur l'évolution de la situation au Soudan et a salué les efforts de l'Union Africaine et de l'Éthiopie, ainsi que les efforts des frères africains et d'autres partenaires pour aider les parties soudanaises à la transition pacifique, qui a été concrétisée par l'inauguration de la période de transition.

La réunion a salué les développements positifs au Soudan dans la formation du Conseil de Souveraineté et du gouvernement de transition et a appelé à soutenir les efforts du gouvernement soudanais visant à établir la paix et la stabilité et à remédier la situation économique.

La réunion a également appelé les États-Unis d'Amérique à accélérer le retrait du Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme.

De son côté, la sous-secrétaire adjointe a souligné les efforts déployés par le Soudan pour parvenir à la stabilité au Soudan du Sud et en République centrafricaine-RCA, ainsi que le lancement des négociations de paix entre le gouvernement soudanais et les mouvements armés qui ont débuté à Juba le 14 octobre tout en appréciant le rôle que joue le président Salva Kiir et son gouvernement a faciliter ces négociations.