Congo-Brazzaville: ISTM-Kananga - L'année académique 2019-2020 ouverte

La reprise des enseignements, le 15 octobre, a offert au comité de gestion dirigé par le Pr Mukandu Basua Babintu l'occasion d'expliquer sa vision de développement de l'établissement.

« Une nouvelle année académique commence. Je la veux une année des nouvelles perspectives, des nouveaux projets, de la nouvelle vision », a indiqué le Pr Mukandu Basua Babintu. Il a souligné que l'Institut des sciences techniques médicales (ISTM)/Kananga entend contribuer au développement du pays et à la construction d'une communauté congolaise d'excellence. « Il s'attribue le rôle d'éveilleur des consciences et d'artisan des savoirs nécessaires au progrès de la société », a-t-il ajouté.

Le président du comité de gestion reste convaincu qu'avec le concours de tout le personnel académique et administratif de son établissement, il sera en mesure de matérialiser sa vision qui s'appuie sur cinq axes, à savoir formation et recherche de qualité; moralisation et gouvernance de l'institution ; le partenariat ; le service à la société et en fin la viabilité institutionnelle.

Tout en expliquant que ces cinq axes sont ambitieux, le Pr Mukandu Basua Babintu a laissé entendre, par ailleurs, qu'ils ont l'avantage d'insister sur une autre mission que s'assigne ISTM/Kananga, celle de promouvoir l'éducation propice à la conversion de la jeunesse estudiantine. Pour relever ce défi, cet institut s'est fixé comme objectifs viser la formation intégrale de chaque étudiant et étudiante, produire des instruments de connaissance qui permettront aux lauréats d'être à la fois maîtres et possesseurs de l'espace public congolais, ouvrir l'ISTM/Kananga à l'universel pour lui éviter un emprisonnement, développer chez les jeunes étudiants la culture démocratique, celle qui permettra de libérer leurs énergies en faisant d'eux des penseurs libres et des "animaux" véritablement socio-politiques.

Plusieurs autorités, notamment les membres du gouvernement provincial, les députés provinciaux sans oublier les étudiants et le personnel académique et administratif de l'ISTM-Kananga ont pris part à la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2019-2020.