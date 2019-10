Burkina Faso: Attaque de la mosquée de Salmossi - l'UPC «appelle les leaders coutumiers, communautaires et religieux, à renforcer les cadres de dialogues existants»

communiqué de presse

C'est avec consternation et dans une profonde tristesse que l'Union pour le Progrès et le Changement (UPC) a appris l'attaque terroriste qui a visé la mosquée du village de Salmossi, commune de Markoye, dans la province de l'Oudalan, le vendredi 11 octobre dernier.

Au cours de cette attaque, quinze personnes ont perdu la vie. Selon les témoignages publiés par la presse, des individus armés, décrits comme des terroristes, sont arrivés à l'heure de la prière et ont tiré sur les fidèles musulmans.

L'UPC présente ses condoléances aux familles des disparus, à la communauté musulmane et au peuple burkinabè tout entier.

Ces attaques, qui visent différents lieux de culte, viennent une fois de plus prouver que nos ennemis ne sont mus que par la haine et la terreur.

Après avoir tenté vainement de créer l'embrasement du Burkina à partir du front ethnique, ces terroristes rêvent maintenant de créer le chaos en opposant les croyants. Il appartient à nous, Burkinabè, d'éviter de tomber dans le piège.

Pour ce faire, l'UPC appelle les leaders coutumiers, communautaires et religieux, à renforcer les cadres de dialogues existants, et à trouver de nouveaux mécanismes pour promouvoir le vivre-ensemble et la tolérance.

Ces mécanismes devront permettre à terme, de construire un Burkina Faso uni, solidaire et prospère où tous les fils et filles travaillent à promouvoir et consolider la cohésion sociale et l'unité nationale.

Aussi, l'UPC propose que les premiers responsables des différentes communautés coutumières et religieuses fassent une déclaration commune appelant une fois de plus à la tolérance, à la paix des cœurs et à la solidarité.

Cette déclaration, traduite dans nos langues et en arabe, sera lue dans les mosquées, les cours royales, les églises et les temples. Elle devra inciter davantage les uns et les autres à faire front commun face au péril, et à être plus résilients.

Vive le Burkina Faso ! Vive la liberté de religion et de croyance !

Que Dieu Tout Puissant bénisse le Burkina Faso !

Fait à Ouagadougou, le 17 octobre 2019

Pour le Bureau politique national de l'UPC,

Le 5ème Vice-président chargé des valeurs sociétales, des cultes et de la Réconciliation nationale

Son Excellence le Poé Naaba TANGA