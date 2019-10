Afrique: Copa Lagos 2019 - Nigeria, Sénégal, Brésil et Angleterre sur le plateau

C'est un plateau riche que présente Copa Lagos 2019, le plus grand tournoi de beach soccer sur le continent. Cette 8è édition est prévue du 1 au 3 novembre prochain sur la plage d'Eko Atlantic.

D'un côté, le tournoi des nations. Avec le Nigeria qui compte retrouver un succès depuis 2013 à domicile, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, le Brésil, champion du monde en titre et l'Angleterre.

De l'autre, le challenge des clubs. Avec Kebbi BSC, Gidi Sharks, Pepsi Academy et Sunset Sports, les meilleurs formations de beach soccer du Nigeria.

Au menu également, un match de célébrités hommes et dames.

We announced the teams earlier today!!! Now get readyyyy for the battle of the champions 😎😎🚀🚀🚀🚀. Brazil 🇧🇷. Nigeria 🇳🇬. England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Senegal 🇸🇳. pic.twitter.com/qLuyxCOic6

- OfficialCopaLagos (@CopaLagosBS) October 8, 2019