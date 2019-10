Togo: Le fonds Khalifa, ce qu'il va apporter au secteur agricole togolais

Depuis Juillet dernier, le Togo, par le biais du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, et le fonds Khalifa sont liés par un accord de financement de 15 millions de dollars.

Selon les termes de cet accord, paraphé à Lomé, côté togolais par le ministre Noël Koutéra Bataka et du côté du Fonds Khalifa pour le développement des entreprises, par le président, Hussain Jasim Al Nowais, il est destiné prioritairement au secteur agricole, aux jeunes entrepreneurs agricoles et des PME/PMI du secteur et sera mis à la disposition du Mécanisme incitatif de financement agricole (MIFA).

Le fonds Khalifa « vient créer une ligne de financement pour le MIFA et permettra de financer de très petites et moyennes entreprises pour les amener à créer des emplois et améliorer les revenus des populations », c'est ce qu'indiquait à l'époque le ministre Koutéra Bataka.

Deux précisions de taille, « les femmes vont être bénéficiaires à plus de 40 % de cette ligne de financement », et aussi, c'est un financement fondé sur le partage de risque.

Et des informations du financier, représenté dans ce contrat par Hussain Jasim Al Nowais l'on compte créer à travers ce financement, qui doit être mobilisé en faveur de 3 500 projets agricoles essentiellement innovants au Togo, environ 13 000 emplois.

Faut-il le rappeler, cet accord en question a vu ses bases être jetées depuis le dernier déplacement de Faure Gnassingbé à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis, en mars dernier.