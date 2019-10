Congo-Brazzaville: Cinq mille kits scolaires au profit des élèves du Kouilou

Le don du président-directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), Raoul Maixent Ominga, par l'entremise de la fondation de l'entreprise, a été offert les 15 et 16 octobre, dans le cadre de la deuxième édition de distribution des kits scolaires dans les écoles situés dans l'axe Kundji.

L'action menée par l'équipe de la Fondation SNPC a été conduite par son secrétaire général, Marie-Joseph Letembet, accompagné de Christian Mabiala et Jean Baptiste Sitou, respectivement chef d'établissement SNPC à Pointe-Noire et directeur départemental de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation dans cette ville. Elle entre dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, pour laquelle, la population est la principale cible. En effet, la distribution des kits scolaires dans les écoles du Kouilou, notamment sur l'axe Kundji, est l'une des déclinaisons de la politique sociétale de la SNPC dans le secteur de l'éducation.

Deux jours durant, l'équipe de la fondation, composée de femmes et d'hommes, a distribué cinq mille kits scolaires aux enfants de préscolaire, primaire, collège et lycée contre quatre mille cinq cents l'année dernière. Le premier jour, l'activité a été réalisée respectivement aux préscolaires, primaires et collèges de Côte-Matève, Ndjeno, Fouta et Jean-Baptiste-Tati-Loutard à Tchamba, où tous les élèves étaient très comblés de joie en recevant leur kit pour la deuxième année consécutive.

L'action s'est poursuivie, le jour suivant, au lycée Jean-Baptiste-Tati-Loutard de Tchamba et aux établissements primaires des villages riverains de la plate-forme pétrolière de la SNPC, à Nzassi, Tandou Binzénzé, Tchitanzi pour terminer à Tchimizi.

Dans chaque établissement, le sourire a été sur les lèvres de tous les élèves qui ont félicité le donateur, à l'image de la petite Mavie, à Fouta, qui est venue à l'école le même jour parce que n'ayant pas encore de fournitures scolaires depuis le 1er octobre. « Je suis très contente parce que j'ai eu un sac, des cahiers, des stylos, une boîte de craies et des livres pour commencer l'école », s'est-elle rejouie après avoir reçu son kit.

Les aînés n'ont pas dérogé à la règle non plus, remerciant sincèrement la Fondation SNPC pour ces fournitures.

Directrice de l'école de Ndjeno, Mme Loemba a déclaré: « La fondation vient par ce geste soulager certains parents qui n'avaient pas jusqu'à ce jour acheté les kits scolaires de leurs enfants. Et grace à cette distribution des manuels scolaires, chaque enfant dispose de son propre livre de lecture » .

A l'issue de la mission à Tchimizi, le secrétaire général de la Fondation SNPC a exprimé sa satisfaction pour avoir réussi la tenue de la deuxième édition. « J'ai le sentiment de satisfaction parce que lorsque les enfants reçoivent les kits scolaires dans les villages, c'est un grand soulagement pour eux et pour les parents. L'action de la SNPC n'est pas focalisée à l'éducation, il y a aussi le volet santé avec la construction d'un centre de santé intégré à Tchimizi qui attend son inauguration », a-t-il laissé entendre.

De son côté, Christan Mabiala, le chef d'établissement SNPC Pointe-Noire, s'est félicité pour s'être mieux organisé par rapport à la première édition. « Nous programmons nos actions par rapport à nos ressources, nous avons constaté qu'il y a des enfants assis à même le sol , nous allons remonter la fiche à la direction générale qui décidera de notre prochaine action à mener dans cette zone», a-t-il promis.

Enfin, le directeur départemental de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, l'heureux bénéficiaire de l'action, a, lui aussi, remercié le donateur et encouragé ce partenariat public-privé.