Togo: Parcours d'excellence

L'ambassade de France, via Campus France (agence de promotion de l'enseignement supérieur français) et l'Institut français du Togo, organise samedi la première édition du 'Salon Etudes en France'.

Il aura lieu de 9h à 18h dans les locaux de l'Institut à Lomé.

Cet événement a pour ambition de renforcer les liens de coopération entre les établissements d'enseignement supérieur français et togolais.

Il vise également à apporter l'information la plus complète possible aux élèves et étudiants souhaitant poursuivre leurs études en France, pour favoriser un parcours d'excellence.

Ce rendez-vous sera aussi l'occasion de présenter les formations délocalisées et co- diplômantes proposées par les universités et écoles d'enseignement supérieur au Togo en partenariat avec leurs homologues en France.

17 établissements d'enseignement supérieur français (universités publiques françaises, grandes écoles françaises) seront sur place pour informer sur le processus de sélection, les programmes, les diplômes.

Une quinzaine de conférences sont prévues toute la journée.

Une dizaine d'établissements togolais développant des partenariats avec des écoles françaises présenteront également leurs programmes.

Le stand Campus France Togo présentera la procédure Campus France, le nouveau calendrier de candidature et l'ensemble des activités de Campus France Togo.

La nouvelle campagne mondiale de communication de Campus France 'Bienvenue en France / Choose France' sera lancée par Marc Vizy, l'ambassadeur de France.

Elle a pour objectif de renforcer le rayonnement de l'enseignement supérieur français à l'étranger et d'accroitre le nombre d'étudiants étrangers en France en leur offrant un accueil de qualité.