Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi en visite privée aux États-Unis d'Amérique

Le président de la République est déjà aux USA pour une visite privée. Après les États-Unis d'Amérique, le chef de l'État se rendra tour à tour au Japon et en Russie.

À peine rentré de son périple euro-américain ( du 15 au 29 septembre), le président de la République, Félix Tshisekedi, est reparti, le mercredi 16 octobre, aux États-Unis d'Amérique. C'est une visite privée, renseigne la porte-parole du président de la République, Tina Salama, citée par Radio Okapi.

Après le pays de l'Oncle Sam, Félix Tshisekedi se rendra au Japon pour assister à l'intronisation de l'empereur, qui l'avait invité personnellement lors de son dernier passage à Yokohama au sommet de la TICAD (Conférence internationale sur le développement de l'Afrique). Le président congolais avait participé, du 28 au 30 août 2019, à Yokohama, à la TICAD 7.

Ensuite, le chef de l'État sera en Russie, du 22 au 24 octobre, pour participer au sommet Russie-Afrique. Ça sera la première visite de Félix Tshisekedi au pays de Vladimir Poutine.

Depuis son investiture, le président de la République a effectué plus de 25 voyages en dehors du pays qui l'ont conduit dans plus de 15 pays africains dont 7 pays frontaliers. En dehors du continent, le chef de l'État a été en Belgique, aux USA, en Italie et au Japon.

En novembre prochain, le président de la République est attendu en France. En effet, l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, David Pujolas, avait annoncé, le 14 juillet, lors de la célébration de la fête nationale à Kinshasa, que le président français, Emmanuel Macron, avait envoyé une invitation à Félix Tshisekedi pour participer au Forum de Paris sur la Paix qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2019.

Ce forum réunit les parties prenantes pour faire avancer des solutions concrètes là où il n'y en a pas autour de six thématiques, à savoir Paix et sécurité, Développement, Environnement, Nouvelles technologies, Économie inclusive ainsi que Culture et Éducation.

Investi le 24 janvier 2019, le 5ème président de la RDC a réservé son premier voyage sur le continent africain à l'Angola et son premier périple hors du continent aux États-Unis.