Congo-Kinshasa: Kinshasa - Target Sarl au chevet des orphelines encadrées par des salésiennes de Don Bosco

Des orphelines encadrées par des salésiennes de Don Bosco au quartier Sanga-mamba dans la commune de Ngaliema (Kinshasa) ont bénéficié, le 9 octobre dernier, des dons constitués de vivres et non vivres ainsi que d'un réconfort moral de la part de Target Sarl, un d'études de marché et de sondage d'opinion basé à Kinshasa. Un geste caritatif qui s'inscrit dans le cadre des actions sociales de Target Sarl.

Conduite par Agnès Mumbu, chargée des missions, l'équipe de Target Sarl n'a pas été effrayée par la pluie qui s'est abattu dans la ville pour effectuer leur descente annuelle au cours de laquelle il était question d'apporter son assistance à ces filles vivant hors de leurs toits parentaux, parcourant ainsi quelques 30 kilomètres d'une route parsemée d'embuches.

« Pour Target Sarl, aider est devenu une seconde nature. Un groupe des filles et leurs encadreuses nous ont bien accueillies. Insouciantes et toutes belles, elles ont répondu à nos quelques questions avec un brin de joie », s'est réjouie une employée de Target Sarl qui a requis l'anonymat.

« Ici nous vivons en famille. Nous ne pouvons en aucun cas nous nuire. Tous les visiteurs ne sont pas pareils. Parfois, certains ne nous approchent pas. Quelques-uns seulement sont gentils. Mais avec l'équipe de Target, elle nous prend dans ses bras et accepte de rigoler, parfois manger avec nous. Nous en sommes contentes », s'est réjoui une fillette, membre de l'orphelinat âgée de 9 ans.

Dans sa communication de circonstance, le patron de Target Sarl, Serge Mumbu, a encouragé les filles de l'orphelinat à observer régulièrement une vie de prière. Il a, par la même occasion, réitéré son envie de les voir oublier le passé et de considérer le présent pour se concentrer à leur avenir.

Pour sa part, Agnès Mumbu, chargée de mission de Target Sarl a saisi l'occasion pour exhorter ses interlocutrices à la propreté et à la solidarité. « Je vous invite à observer une bonne hygiène corporelle et à vous soutenir mutuellement. Les plus grandes doivent prendre soin des plus petites, facilitant ainsi la tâche aux réligieuses encadreuses », a-t-elle indiqué.

Quant à la responsable de l'orphelinat, Sœur Matilde Mwatcha, elle s'est dit heureuse de voir Target Sarl revenir sur le lieu et apporter son aide aux enfants des salésiennes de Don Bosco.

« Je suis ravie et reconnaissante envers Target. Ces gestes prouvent qu'ils incarnent dans leur quotidien, les attitudes de Jésus. Ce dernier ayant fait des problèmes des personnes démunies sa préoccupation majeure, est intervenu pour leur venir en aide. Moi, je leur promets ma prière et notre attachement », a-t-elle déclaré avant de souhaiter le bonheur à Target Sarl.

En 2019, l'orphelinat des salésiennes de Don Bosco de Sanga-mamba (Kinshasa) prend en charge 25 filles dont l'âge varie entre 5 et 19 ans. Il pourrait faire plus, mais ses moyens sont limités à la taille des subsides reçus.

Target a découvert le lieu grâce à une dame, qui a elle aussi, grandi dans cet endroit. Elle est aujourd'hui mariée, mère des plusieurs enfants et gagne bien sa vie. Target veut suivre l'évolution de ces orphelines. D'où sa présence depuis trois ans à cet endroit.

Rappelons par ailleurs que Target Sarl est membre de Gobal Compact RDC depuis janvier 2019. Lancé en RDC depuis le mois de septembre 2017 grâce à l'appui de l'Ambassade des Pays-Bas, le Global Compact Network RDC est le chapitre local du pacte mondial des Nations Unies qui soutient les entreprises commerciales et les organisations non commerciales dans le développement et la mise en œuvre des stratégies de responsabilité sociétale des Entreprises (RSE). Cela se fait à travers l'intégration des dix principes du Pacte mondial et de 17 objectifs de développement durable.