Congo-Brazzaville: Gastronomie - Le restaurant Mami Wata signe un classique de la cuisine congolaise

Publié en juin aux éditions Les manguiers, le recueil culinaire réalisé par le restaurant Mami Wata sera présenté au grand public, ce 19 octobre, à son site habituel, situé au bord du majestueux fleuve Congo.

Il n'est plus à démontrer que l'Afrique regorge énormément de senteurs et de saveurs qui font de sa gastronomie, l'une des plus riches au monde. Quoiqu'habituellement conjuguer au pluriel, il faut reconnaître que même au sein d'un continent, les cuisines se distinguent et ce, en fonction des pays, régions, ethnies...

Ainsi, partant de ces particularités, le restaurant Mami Wata livre, dans ce recueil gastronomique intitulé "Cuisine congolaise", les fameuses recettes du pays, qui lui ont soufflé une noble réputation dans la capitale congolaise.

Richement illustré et accessible aux cuisiniers, même les plus néophytes, cet ouvrage gastronomique tout en couleur, imprimé aux Dépêches de Brazzaville, est un véritable voyage de gourmandise qui expose à la fois entrées, plats, garnitures, sauces, desserts, cocktails et quelques astuces culinaires autour du savoir-vivre et savoir-faire congolais.

D'après son auteur, ce livre raffiné, élégant, inspirant, dévoile une centaine de recettes savoureuses pour cuisiner comme un chef congolais. Il est disponible au coût de 20 000 FCFA.