Afrique: Top 10 des footballeurs africains les mieux payés en 2019

Les footballeurs africains qui évoluent dans les très réputés clubs européens figurent parmi les joueurs les mieux payés du monde. Ce n'est pas tant une surprise tant le continent africain regorge de potentialités.

Les mieux rémunérés évoluent souvent en Premier league, Liga, Bundesliga ou encore dans le Golfe. Jetons un coup d'oeil sur le top 10 des Africains les mieux payés.

1. Cédric Bakambu RD Congo (18 millions euros /an) Beijing Guoan: son transfet de Villareal en Chine est devenu celui de l'Africain le plus cher du monde à 75 millions d'euros. Le Congolais a depuis pu négocier un salaire de 18 millions d'euros / an.

2. Mohamed Salah -Egypte ( 11,6 millions euros/ an) Liverpool: Le Pharaon reste sur deux sacres de Joueur africain de l'année. De quoi justifier ses 11, 6 millions par an chez les Reds.

3. Pierre Emerick Aubameyang -Gabon (10 millions euros /an) Arsenal: De plus en plus, le Gabonais s'affirme comme la star des Gunners. S'il y vait des appréhensions lors de son départ de Dortmund, PEA a depuis mis tout le mone d'accord.

4. Odion Ighalo-Nigeria ( 10 millions euros/an) Changchun Yatai: avec un salaire pareil, il y a de quoi emander à se concentrer sur son club. le Nigerian a annoncé sa retraite internationale à l'issue de la CAN dernière.

5. Riyaz Mahrez -Algérie (10 millions euros/an) Manchester City: Super star des Fennecs, l'ancien Havrais exprime tout son talent sur le terrain. Et justifie ses émoluments.

6. Sadio Mane-Sénégal (9 millions euros/an) Liverpool: depuis un an, il a pris une telle dimension que beaucoup lui prête des chances de devenir Ballon d'or. En attendant, il figure dans ce classement

7. Naby Keita- Guinée (7,6 millions euros/an) Liverpool: souvent freiné par les blessures, le Syli n'en est pas moins un joueur respecté chez les Reds. En témogne son salaire.

8. Gervinho -Côte d'Ivoire (7 millions euros/ an) Parme: Il e fait une nouvelle jeunesse à Parme deuis une saison et justifie sa récente prlongation de contrat. Le Jaguar comme il est surnommé fait toujours autant apprécier sa pointe de vitesse.

9. Wilfried Zaha -Côte d'Ivoire (6,7 millions euros/an) Crystal Palace: c'est la star des Eagles. Même s'il a eu des envies de départ cet été, l'Eléphant resteconcentré sur les objectifs.

10. Obafemi Martins-Nigeria (5,5 millions euros /an) Shanghai Shenhua: s'il est actuellement sans contrat, l'ex Super Eagle reste l'un des joueurs les mieux payés de la planète.