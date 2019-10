Algérie: Une cache d'armes et de munitions découvertes à Bordj Badji Mokhtar

Alger — Une cache d'armes et de munitions a été découverte, mercredi à Bordj Badji Mokhtar, par un détachement de l'Armée nationale, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale, qui fait part aussi de la destruction, par d'autres éléments de l'ANP d'une bombe de confection artisanale à Batna.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, et lors d'une opération de fouille et de recherche menée à Bordj Badji Mokhtar/6eRégion militaire, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 16 octobre 2019, une cache d'armes et de munitions contenant un (01) fusil à répétition, (20) fusées pour obus de mortier de calibre 82 mm, une quantité de munitions s'élevant à (248) balles, ainsi que (25) kilogrammes d'ammoniac servant dans la préparation d'explosifs et deux (02) appareils de communication émetteur-récepteur, précise la même source.

Un autre détachement de l'ANP a détruit, une (01) bombe de confection artisanale, dans la localité de Theniat El Hamra, commune de Larbaâ, wilaya de Batna/5e RM", est-il ajouté.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, "(18) groupes électrogènes, (09) marteaux piqueurs et un (01) détecteur de métaux", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont découvert, à Tébessa/5eRM, "un atelier de confection d'armes artisanales et ont saisi quatre (04) fusils de chasse, (366) cartouches, (24) kilogrammes de produits rentrant dans la fabrication et le remplissage de cartouches".

Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de "vingt (20) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran et Aïn Témouchent/2eRM", note le MDN.

D'autre part et dans le cadre des missions humanitaires de l'ANP, et suite à un appel de détresse lancé par la famille d'un citoyen ayant été emporté par les crues de Oued "El-Ghicha", dans la wilaya de Laghouat/4eRM, "un détachement de l'ANP appuyé par un hélicoptère de recherche et de sauvetage, a repêché la dépouille du dénommé +K. Mbarak+, avant de le transférer à l'hôpital de Laghouat", conclut le communiqué.