Madagascar: Antarkish - L'« Indian » Rock débarque à Madagascar

Varun, la pierre angulaire du groupe Antarkish.

Connu pour un genre musical atypique mêlant la sonorité indienne et le rock, Antarkish tentera de gagner le cœur du public malgache ce lundi 21 octobre au Plaza Ampefiloha à 18 heures 30. Organisé par l'ambassade de l'Inde à Madagascar, ce concert a pour but de découvrir la musique urbaine indienne. Effectivement, les fans de la musique lourde de Tana découvriront le rock Hindi.

Antarkish est un groupe de rock hindi basé à Delhi, en Inde. Les membres actuels du groupe sont Varun Rajput lead vocal et guitariste, Joshua Peter claviste, Shrikant Biswakarma guitariste et vocalet enfin Dan Thomas aux percussions.

De 2006 à 2008, pendant leurs études, Varun Rajput et Mridul Ganesh jouaient dans un groupe de rock progressif local appelé Feedback, l'ancien guitariste Gurtej Singh jouant pour Prestorika, groupe de Heavy metal indien, à la même époque. Cependant, la musique a pris une place secondaire alors qu'ils se sont aventurés dans le monde de l'entreprise. Quelques années plus tard, Mridul et Varun ont décidé de quitter leur emploi de consultant en gestion à peu près au même moment en 2012 pour travailler sur des projets plus créatifs. Pendant ce temps, Varun et Gurtej ont également eu des discussions sur le lancement d'un nouveau projet et aspiraient à se remettre à la musique. Trois d'entre eux ont alors décidé de se réunir pour travailler sur des morceaux. Ce ne fut pas long quand ils ont déjà écrit trois chansons et sont prêts à aller encore plus loin.

Varun, la pierre angulaire du groupe. Un travailleur infatigable, Varun est toujours décidé et déterminé à améliorer la musique. Il est également connu pour son travail et collaborations avec des artistes tels que Harshdeep Kaur, Parikrama, Baiju Dharmajan, Under Seige and Feedback. En plus d'être un musicien polyvalent, il est aussi un informaticien ingénieur de DCE, un ancien consultant en management. Il s'inspire d'artistes comme Pain of Salvation, Théâtre de rêve, Reine, A.R. Rahman et Pink Floyd.

Première jaquette, coup de maître. Ils ont sorti leur première chanson «Dheere Dheere» en janvier 2013, qui a été appréciée par un public varié. Cela a poussé le trio à enregistrer un album et à rechercher un batteur et un bassiste pour commencer à jouer en live. Bientôt, la chasse au batteur et au bassiste commence, au cours de laquelle ils rencontrent Vipul, par l'intermédiaire d'un ami commun. Vipul Malhotra (ancien batteur) étudiait au NSIT à ce moment-là et se prêtait parfaitement à la mise en place. Enfin, Varun a demandé à son ami Raghav Verma (ancien bassiste) de se joindre à l'équipe.

La configuration enfin terminée, ils ont décidé de franchir le pas pour enregistrer et produire un album au cours de l'été 2013 pour leur nouveau groupe «Antarkish». Ensuite, ils ont sorti leur premier album intitulé 'Khoj' le 8 septembre 2013. L'album était un mélange de sons pop, rock, funk et progressifs. Il comportait 11 pistes mixées au Quarter Note Studio. Par Gaurav Chintamani et masterisé par Steve Nagasaki à Nagasaki Sound, aux Etats-Unis. Le premier album du groupe, « Khoj », parle d'une recherche d'identité, d'une quête pour comprendre notre propre nature. Un intense voyage musical passionnément conçu, capture ces moments à travers une musique rock hindi dure et énervée. L'album a un thème fort dans toutes les chansons, aussi bien musicalement que lyriquement, des sujets touchants tels que l'éthique, les crises d'identité, l'espoir, la cupidité, le chaos et la réalisation, des émotions qui font partie de leur quotidien. La musique est provocante, hard rock avec des éléments de reggae ambiant, « electronica ». À travers le Khoj, le groupe intègre élégamment leurs origines et leur amour de la musique dans un chef-d'œuvre cohérent pour redéfinir le rock hindi. L'album comprend également des performances du virtuose de la guitare Baiju Dharmajan, Gaurav Chintamani, le chanteur classique indien Rini Rajput et Sid Mathur. En novembre 2015, ils ont participé à la saison 4 de Music Mojo, émission musicale populaire diffusée sur Kappa TV, qui propose 11 chansons interprétées en direct par le groupe. Antarkish a récemment publié son dernier single, 'Kaahe Re' en association avec Mercury Studios et Anhad Music. Kaahe Re a reçu des éloges pour son syncope rythmique, ses prouesses mélodiques et ses riffs d'hymne.