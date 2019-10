Madagascar: Destination Sud - Ouest - Une promotion lancée par des street-artistes internationaux

Les street-artistes ont posé des graffitis sur une quarantaine de voiles à Andavadaoka.

« Du graffiti dans les voiles ». Tel est l'intitulé du film documentaire réalisé par Sami Chalak et qui sera diffusé sur la chaîne française France Ô ce vendredi soir.

Il s'agit d'un film documentaire sur le street-art et sur la beauté de la destination Sud -Ouest de Madagascar tout en relatant les aventures de quelques street-artistes plus reconnus sur le plan international. En effet, le tournage de ce film sur les plages d'Andavadaoka, au nord de Toliara a été l'initiative du célèbre graffeur mondial réunionnais en la personne de Jace. D'autres street-artistes qui sont des ressortissants réunionnais, métropolitains, espagnols et italiens, l'ont rejoint pour cette aventure chez les pêcheurs Vezo de la Grande île. Ce sont tous des graffeurs passionnés comme lui, pour ne citer qu'Aryz, Bo 130, Boogie, Cartone, Kid Kreol, Microbo, Psy 156 ou encore Seth. Ces street-artistes internationaux ont ainsi lancé la promotion de la destination Sud -Ouest sur le marché français et francophone.

Produits phares. Ils ont passé trois semaines à la rencontre des pêcheurs Vezo, le fameux peuple de la mer afin de mieux s'imprégner de leur vie quotidienne et de se mettre dans la peau d'un pirogue-designer. Durant leur périple, ils ont posé des graffitis sur une quarantaine de voiles, qui par la suite, ont vogué sur le lagon à l'occasion d'une magnifique régate colorée, unique, insolite et exceptionnelle, a-t-on appris. Notons que ce film documentaire est l'occasion de découvrir les paysages naturels d'Andavadaoka et de Salary qui est un petit village des pêcheurs ainsi que toute la partie nord de la région de Tuléar. Il s'agit d'une région réputée pour sa mer turquoise, ses plages de sable blanc peu fréquentées ainsi que ses spots de plongée et de kitesurf. Ce sont tous des produits phares permettant d'attirer des touristes internationaux à choisir la destination Madagascar, en général.