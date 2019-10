Congo-Kinshasa: [Cap sur 2023] RDT - Sylvain Mutombo Kabinga investit les nouveaux dirigeants de Tshangu

En vue de maintenir un équilibre parfait dans la conquête des sièges lors de prochaines échéances électorales de 2023, mais aussi les locales qui n'ont toujours pas été organisées par la CENI, le Rassemblement des Démocrates Tshisekedistes affûte ses armes. Il vient d'ouvrir la voie par l'investiture de nouveaux dirigeants de Tshangu.

Le RDT est une structure de défense de la doctrine du Feu président national de l'Udps, Etienne Tshisekedi Wa Mulumba qui est le «Tshisekedisme». C'est ainsi que par le canal de son initiateur principal et chef de son bureau politique, Dr Sylvain Mutombo Kabinga, Ministre national délégué à la Défense, a personnellement présidé la cérémonie en début de cette semaine.

Il était question de présenter et d'installer les nouveaux dirigeants du district ainsi que de 5 autres communes, puis donner les nouvelles orientations aux combattants et combattantes présents à la cérémonie pour mieux s'assurer de la bonne préparation des prochaines échéances électorales locales et celles de 2023.

Dans une perspective non lointaine, le RDT se fixe les objectifs à atteindre en vue de remporter valablement des échéances électorales prochaines de 2023. Le RDT est une grande structure fondée, non seulement sur la défense du «Tshisekedisme», mais aussi sur l'accompagnement de la vision salvatrice du Président de la République, Félix Tshisekedi. Et dans le souci de bien asseoir plus des élus du peuple pour son compte, le RDT se lance dans la bataille et, est convaincu de mettre en place de nouvelles stratégies et orientations pouvant lui permettre de bien réaliser sa vision pour les scrutins à venir.

En présence de nombreux militants de Tshangu mais aussi ceux venus d'ailleurs, l'initiateur principal et chef du bureau politique, Sylvain Mutombo Kabinga a investi ces nouveaux dirigeants avant de les présenter et de les installer définitivement pour le compte de RDT Tshangu.

Peaufiner les stratégies

Dans son adresse, le Dr Sylvain Mutombo a appelé les combattants et combattantes au strict respect de la doctrine de cette structure et de nouveaux dirigeants qui composent la coordination de Tshangu avec la mission principale de mettre en place des stratégies et orientations qui vont amener la structure à remporter les échéances électorales de 2023 à tous les niveaux.

Par ailleurs, Sylvain Mutombo a réveillé la conscience des combattants et combattantes sur l'expérience tirée de 4 anciens présidents de la RDC pour bâtir un nouveau Congo. Pour lui, le Tshisekedisme prône le combat de tous les anciens présidents de la RDC, commençant par la gestion orthodoxe de bien public par le Président Kasa-vubu, l'unité nationale par le Président Mobutu, l'appel à la non trahison du Congo par Mzée Laurent-Désiré Kabila, et la facilitation de l'alternance démocratique et civilisée du pouvoir au sommet de l'Etat par Joseph Kabila. Démarche qui a abouti à l'élection de Félix Tshisekedi comme premier Président issu de cette alternance.

Un diplôme de mérite a été décerné à Sylvain Mutombo qui a insisté sur la réconciliation nationale pour permettre aux combattants la bonne l'application d'une politique de proximité avec tous étant donné que le RDT a toujours prôné une politique basée sur l'intérêt des congolais.

A cet effet, le travail est donné à tout le monde pour permettre la bonne mobilisation des combattants et combattantes et surtout les adhésions massives de nouveaux membres au sein du RDT. Car, sa politique doit parvenir à tout le monde selon le souci de son initiateur Sylvain Mutombo Kabinga dans sa démarche socialiste, démocrate, mais aussi nationaliste.