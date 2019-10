Libye: CAN handball 2020 - La Libye entame les préparatifs en Tunisie

La sélection libyenne de handball a démarré un stage en Tunisie pour le compte des préparatifs du championnat d'Afrique de handball de 2020.

L'équipe nationale libyenne de handball participera au championnat d'Afrique de handball qui aura lieu en janvier 2020 en Tunisie. Pour bien se préparer pour la compétition, l'entraîneur de l'équipe libyenne Mohamed Ali Sghaier et sa bande se sont regroupés en terre tunisienne pour un stage organisé par la fédération libyenne de handball. Le sélectionneur s'est prononcé sur le choix de la Tunisie .

« Nous avons commencé les préparatifs pour les championnats d'Afrique. L'Union Libyenne de Handball a décidé d'organiser ce camp en Tunisie. En ce moment, il n'y a pas de compétition de handball en Libye et nous avons choisi la Tunisie parce que plus de neuf de nos joueurs sont actifs dans le championnat tunisien. Nous pouvons organiser des matchs amicaux avec des équipes tunisiennes et nous essayons d'inviter les joueurs professionnels libyens à soutenir leur équipe nationale », a expliqué Mohamed Ali Sghaier.

Selon Chokri Rajab Attoufi, le directeur administratif de la sélection libyenne de handball, Mohamed a choisi la Tunisie pour être à l'abri des conflits en cours dans le pays pour bien préparé la compétition.

« L'Union Libyenne de Handball (fédération) est déterminée à participer au Championnat d'Afrique, à produire des résultats positifs et à être l'une des six équipes à participer au Championnat du Monde de handball. Ainsi, la Fédération a mis à disposition toutes les facilités logistiques et financières vers notre équipe nationale », a confié Chokri Rajab Attoufi.