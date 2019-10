Ouganda: La FIFA menace la fédération de football de sanctions

Très rigoureuse sur l'autonomie de ses associations membres, la FIFA est montée au créneau pour avertir la FUFA (Fédération ougandaise de football) d'une possible interférence politique.

Il s'agit de l'affaire liée à Moses Hassim Magogo. Le responsable de la FUFA a été suspendu il y a quelques jours pour deux mois par la Commission d'Ethique de la FIFA suite à son implication dans la vente illégale de tickets de la Coupe du monde 2014.

Ecarté, Magogo fait également l'objet d'une enquête des autorités ougandaises. C'est cette dernière intervention contre laquelle la FIFA met en garde. Par ailleurs, elle menace l'Ouganda de suspension de l'octroi de fonds au développement ainsi que l'accès de ses équipes / clubs aux compétitions internationales.

FIFA has threatened Uganda 🇺🇬 over Government interference following talk that the authorities are investigating Moses Magogo.

FIFA Secretary General Fatma Samoura has warned that 🇺🇬 could be cut off from funding, participation of national teams & clubs in international events. pic.twitter.com/R2aKOenWBd

