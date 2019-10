Cameroun: Pr. Andreas Tehji Chiabi, pédiatre - « Le tétanos affecte le système nerveux »

interview

Qu'est-ce que le tétanos et quels sont ses symptômes?

Le tétanos est une maladie infectieuse et non contagieuse qui peut toucher les personnes de tous les âges et surtout les enfants. Il est dû à un germe qu'on appelle le Clostridium tetani qui produit une neurotoxine appelée tétanospasmine, laquelle cible le système nerveux central. Les manifestations de cette maladie peuvent varier d'une tranche d'âge à une autre. Chez les nourrissons, elle va se présenter avec des crises parosistiques, des contractus et la rigidité du corps. Une rigidité avec la tête qui est tournée à l'arrière. Cette position est appelée pistotonus. Et la rigidité est souvent déclenchée par les bruits, par la lumière ou encore par le toucher. Tout parent qui constate que son enfant développe ces signes doit suspecter un tétanos. Beaucoup ont tendance à accuser la sorcellerie, ne sachant pas que le tétanos se présente ainsi. Si la prise en charge ne suit pas immédiatement la maladie peut conduire à la mort.

Comment contracte-t-on et quels sont les traitements appropriés pour cette maladie?

Le tétanos se contracte après que le germe soit rentré dans l'organisme. La bactérie responsable du tétanos peut pénétrer dans l'organisme à travers une plaie souillée ou lors de la coupure du cordon ombilical à la naissance. Dans certains cas, on ne trouve même pas la voie d'entrée de la bactérie, mais on constate seulement la maladie. Notre traitement à l'hôpital est d'abord à titre préventif. Il commence avec la vaccination des femmes enceintes et des nouveau-nés. Une fois atteint du tétanos, le patient doit être conduit à l'hôpital ou dans un centre de santé pour suivre un traitement classique. Le mieux relaxant : isolation du patient de tout stimulus (la lumière, le bruit, le toucher), l'antibiothérapie, la désinfection de la plaie. Il s'agit d'un traitement qui dure deux à trois semaines et la guérison suit.

Comment prévenir la maladie ?

Il y a 10 ans, le tétanos touchait beaucoup plus les nouveau- nés et plusieurs en mourraient. On appelle ce type, le tétanos néonatal. La maladie venait des enfants dont les mamans n'étaient pas vaccinées pendant la période de leur grossesse. Avec l'intensification de la sensibilisation sur la vaccination, la plupart des femmes ont pris conscience en se faisant vacciner une à deux fois durant la grossesse. Ce qui protège les nouveau-nés pendant la période néonatale. Néanmoins, tout enfant né d'une mère vaccinée ou non doit entrer dans le calendrier du Programme élargi de vaccination pour recevoir le vaccin contre le tétanos combiné à d'autres vaccins. Ceci va maintenir l'immunité de l'enfant pendant une période relativement longue. Le vaccin peut être renouvelé à 18 mois, ceci hors du cadre du Programme élargi de vaccination. Il est recommandé que toute plaie suspecte soit rigoureusement gardée propre, bien soignée pour éviter tout contact avec les germes du tétanos.