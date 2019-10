Cameroun: Football - Une nouvelle saison s'ouvre

Canon filles - Vision de Bamenda en D1 féminine, et Colombe - Bamboutos en Elite One, sont les deux affiches programmées cet après-midi au stade Omnisports de Yaoundé.

Après la première édition du Trophée des champions le week-end dernier à Bafoussam, le Comité technique transitoire de la Fecafoot poursuit ses activités. Aujourd'hui au stade Omnisports de Yaoundé, exit la Ligue 1 et bon retour à l'Elite One. A 18h30, pour le compte du match inaugural de la saison 2019-2020, le public aura droit à l'affiche entre la Colombe du Dja-et-Lobo et le promu Bamboutos de Mbouda.

Deux équipes qui ont pour trait commun d'avoir profondément régénéré leurs effectifs. Chez le seul représentant de la région du Sud dans l'élite, on a procédé à un dosage équilibré. Aux 14 anciens dans l'équipage se sont ajoutés le chiffre identique dans le sens des arrivées. Une politique qui vise clairement le maintien à ce niveau et pourquoi pas, surfer sur l'effet de surprise. En face, les Mangwa Boys ont été l'un des principaux animateurs du mercato local avec un recrutement XXl. Les « Blaugrana » à la camerounaise ont pioché quelques vieux briscards de la scène nationale. C'est le cas d'Aimé Gérard Mangolo, Etame Ngombe ou encore Jeff Nana Ngongang. Un ensemble d'individualités dont on attend de voir l'efficacité. Les autres matchs de cette première vont se dérouler cette fin de semaine.

En lever de rideau, comme annoncé la semaine dernière, la Ligue de football féminin du Cameroun va lancer sa saison de D1. Pour rappel, l'innovation cette saison sera la programmation des rencontres de football féminin en prélude aux rencontres masculines. Comme l'an dernier, les filles du Canon de Yaoundé vont ouvrir la saison. Elles accueillent les bleues de Vision de Bamenda. Du côté de la Fecafoot, ce démarrage de la saison revêt un caractère festif et populaire. C'est la raison pour laquelle l'accès aux tribunes sera gratuit.