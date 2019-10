Cameroun: Coopération Cameroun-Norvège - on renforce les liens d'amitié

Le ministre des Relations extérieures Lejeune Mbella Mbella a reçu jeudi, 17 octobre 2019 un responsable du ministère norvégien des Affaires étrangères.

Renforcer les relations bilatérales entre le Cameroun et la Norvège, trouver des voies et moyens pour densifier la coopération économique et travailler ensemble au sein des institutions multinationales. Telle est la teneur des échanges entre le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella et le directeur général adjoint du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Norvège, Stormark Kare.

Il était accompagné par l'ambassadeur norvégien au Cameroun avec résidence à Abuja, Jens-Petter Kjemprud. Jeudi, 17 octobre 2019 à Yaoundé et pendant plus d'une heure d'audience, en plus de l'idée d'une collaboration mutuelle au sein des institutions internationales, les deux personnalités ont évoqué des questions d'intérêt général. Notamment, les problématiques de l'égalité des sexes et la lutte contre les dérèglements climatiques causés par la destruction de la couche d'ozone.

Sur le premier sujet, le directeur général adjoint du ministère des Affaires étrangères norvégien a indiqué le rôle important que la femme joue dans le processus de développement soutenable. Un rôle bien connu par le Cameroun au regard de la considération dont jouit la gent féminine dans la société. Conscients de cela, les pouvoirs publics camerounais implémentent des politiques publiques qui promeuvent l'égalité des genres. Celles-ci permettent à la femme d'avoir les mêmes chances que les hommes, a indiqué le Minrex.

En ce qui concerne le changement climatique, Stormark Kare a relevé les effets pervers du réchauffement de la planète dans la partie du globe qui abrite son pays. « Dans le nord, on sent très fortement les effets du changement climatique », a-t-il déclaré. Pour minimiser ces dégâts, il faut préserver l'environnement et sauver les écosystèmes qui peuvent encore l'être. Aussi, a-t-il confié que son pays souhaite contribuer à sauver les forêts tropicales dans le bassin du Congo. Et cela n'est possible qu'à condition que « les pays nordiques et les pays africains coopèrent davantage. » C'est l'une des raisons pour lesquelles Lejeune Mbella Mbella a été convié à une visite en Norvège dans un futur proch