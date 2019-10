Cameroun: Coupe du monde U17 - Thomas Libiih a tranché

Le patron de l'encadrement technique de la sélection nationale des moins de 17 ans a dévoilé hier la liste finale des 21 joueurs devant participer à la compétition.

Depuis mercredi, 16 octobre 2019 on connaît les 21 jeunes joueurs camerounais qui participeront à la prochaine Coupe du monde des moins de 17 ans Brésil 2019. Thomas Libiih, le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale cadette a fait son choix. Celui de la stabilité et de la continuité. Des 27 joueurs en stage au Brésil, le patron de l'encadrement a écarté six joueurs. Il s'agit des joueurs évoluant en Europe, et arrivés dans la tanière le 7 octobre dernier. Un choix qui intervient après la demande de clarification envoyée par le technicien à sa hiérarchie. Celle-ci était relative au cas de ces six joueurs dont la convocation s'éloignait de l'article 7 alinéa 3 du décret du 24 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football.

Des 21 joueurs de la liste finale, on retrouve ce que l'on peut considérer comme étant la cheville ouvrière de l'équipe championne d'Afrique en avril dernier en Tanzanie. Ils sont 16 à avoir soulevé le trophée continental le 28 février dernier au National Stadium de Dar es Salam. On y retrouve la capitaine Fabrice Ndzie Mezama, Steve Mvoue, le meilleur joueur de la dernière CAN U17 ou encore le gardien Manfred Ekoi. A ce noyau se sont greffés Yvan Lafont Tiwa (Fondation Tafi), Aoudou Moussa (Real Academy de New Bell), Marc Franck Medou Bella (Apejes de Mfou), Samuel Nongoh Bakia (Dauphine Fc de Douala), Arnold Adrien Eba (Lekie Fc). Sur le terrain, les Lionceaux ont enregistré en début de semaine, une troisième victoire en match de préparation. C'était face à Legiao, une formation de deuxième division brésilienne qu'ils ont dominées 3-0. Selon le programme, l'équipe a poursuivi sa préparation jeudi, 17 octobre 2019 à Brasilia. Un quatrième match de préparation était même prévu face à un adversaire qui était encore à déterminer.