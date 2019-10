Tunisie: Mohamed Ennaceur reçoit la directrice d'El Colosseo de Rome

Tunis — Le président de la république Mohamed Ennaceur a reçu jeudi au palais de Carthage Alfonsina Russo directrice du site archéologique El Colosseo (le Colisée de Rome) accompagnée du ministre des affaires culturelles Mohamed Zine el Abidine et de plusieurs cadres du ministère.

L'entretien a porté sur les nouveautés de la coopération culturelle entre la Tunisie et l'Italie et les derniers préparatifs pour la participation de la Tunisie à l'exposition archéologique "Carthage la légende éternelle" à Rome.

Par ailleurs, l'entrevue a été aussi l'occasion pour évoquer les différents aspects de l'accord de coopération qui sera signé entre l'Institut national du patrimoine (INP) et l'agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle d'une part et the Colosseum à Rome d'autre part et ce, dans le cadre d'un projet de jumelage entre les deux sites archéologiques à El Jem et Rome.

Le président de la république a, à cette occasion, souligné l'importance de renforcer la coopération internationale commune dans le secteur culturel se félicitant de la contribution de la partie italienne dans la valorisation des monuments historiques en Tunisie. Il a également mis l'accent sur l'importance d'exploiter l'héritage patrimonial tunisien en tant que l'un des piliers du développement économique et fondement du tourisme culturel.