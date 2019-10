Maroc: Bella Hadid se livre sur son état mental

Elle n'est ni le premier mannequin, ni le dernier à se livrer sur la question. Toujours est-il que le récent témoignage de Bella Hadid sur Instagram, à propos du combat qu'elle mène au quotidien en matière de santé mentale, ajoute une pierre non négligeable à l'édifice.

"Je sais qu'une majorité d'entre nous a déjà eu à faire avec [ce problème] dans le passé ou encore aujourd'hui, écrit la reine des podiums au lendemain de la Journée mondiale de la santé mentale, vendredi 11 octobre. Si ce n'est pas le cas, vous connaissez sûrement quelqu'un pour qui ça l'est".

Elle poursuit et se livre sur sa propre expérience. "C'est quelque chose auquel je suis confrontée depuis quelques années. Mais au moins, ça ne m'atteint plus autant qu'avant. Il m'arrive encore de passer de mauvaises journées, mais je suis reconnaissante et fière de qui je suis aujourd'hui", confie la jeune femme qui remercie les proches sur qui elle a pu compter et vers qui elle s'est tournée pour trouver de l'aide.

Celle qui vient de fêter ses 23 ans explique par ailleurs avec honnêteté la différence qu'il peut y avoir entre son Instagram parfait et son état de santé mental par moments: "Tout ce que vous voyez en ligne et sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité, les apparences sont parfois trompeuses. La joie que nous affichons en ligne tout en étant triste dans la vraie vie n'a aucun sens, mais parfois ça permet de vivre plus facilement avec sa tristesse sans avoir à en parler".