Ile Maurice: Mahmadally Burkutoola - Le parcours bancaire du poulain de Soodhun au n°5

C'est un ex-conseiller de Showkutally Soodhun qui est pressenti pour être l'un des trois candidats de l'Alliance Morisien à la circonscription n°15, La Caverne-Phoenix. Il s'agit de Mahmadally Burkutoola, président du conseil d'administration de la MauBank. Il aura comme colistiers le ministre du Logement, Mahen Jhugroo, et l'ex-animateur de Radio Plus Gilbert Bablee.

Consultant en gestion et Project Manager, le candidat désigné a été en juin 2015 un nominé politique à la SBM Ltd, en tant que directeur indépendant et ex-Chairman du Credit Committee. À ce titre, Mahmadally Burkutoola aurait joué un rôle clé dans l'approbation et l'octroi d'un prêt transfrontalier de Rs 4,8 milliards à Pabari Investments, une société kenyane.

Une enquête du cabinet sud-africain EY avait révélé par la suite de sérieux manquements quant aux procédures suivies par les différents comités, dont celui du «credit» pour le déboursement de ce prêt.

Directeur prié de partir

Dans le sillage de l'affaire Pabari, le directeur de la SBM d'alors, Raj Dussoye, avait été prié de partir, entraînant dans la foulée la suspension de hauts cadres impliqués dans cette transaction.

Du coup, le choix de Mahmadally Burkutoola comme un candidat potentiel pour le MSM aux prochaines élections est diversement accueilli. «Comment quelqu'un dont le nom a été cité dans l'affaire Pabari a pu atterrir à la MauBank et maintenant au n°15», s'interroge un ancien banquier.

Membre de l'Association of the Institute of Chartered Secretaries and Administrators, Mahmadally Burkutoola a debuté sa carrière comme Senior Auditor chez Deloitte Kemp Chatteris et a évolué par la suite dans plusieurs institutions financières.

Toutefois, cette potentielle candidature fait aussi des mécontents en raison de considérations d'ordre privé. Quatre familles influentes ont signifié leur intention de ne pas voter pour lui. Du coup, les MSM de la circonscription s'inquiètent.