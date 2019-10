Cote d'Ivoire: Caisse des dépôts et consignations (CDC-CI) - La phase pilote de l'ouverture de comptes avec les Notaires débute, le 21 octobre 2019

« La Caisse des dépôts est prête à recevoir les dépôts conformément aux dispositions de loi », a indiqué le 17 octobre 2019, le directeur général (Dg) de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, Lassina Fofana.

C'était à l'occasion de la rencontre d'échange entre la Cdc-Ci et la Chambre des Notaires de Côte d'Ivoire conduite par son président, Me Fulgence Ahobaut-Besset.

A la maison des notaires sise à Abidjan-Cocody-Danga, la Cdc-Ci a eu une séance de travail et d'échanges avec les Notaires. « Au terme des discussions nous avons de l'espoir », a dit M. Fofana. Avant d'annoncer que la Caisse entamera à partir du 21 octobre 2019, la phase pilote d'ouverture de comptes avec un échantillon de Notaires. Ce processus d'ouverture de compte va s'étendre à l'ensemble des Notaires du 1er novembre au 31 décembre 2019.

Selon le Dg Lassina Fofana, cette rencontre vise à construire un « partenariat dynamique » avec ces derniers. Pour ce faire, il a procédé à un exercice pédagogique d'explication de la loi 2018-574 du 13 juin 2018 et de ses implications.

Il s'agissait aussi pour la Cdc-Ci de présenter ses missions et recueillir les préoccupations des Notaires. Et ce, pour permettre à court terme de rendre effectifs les dépôts des fonds des notaires à la Cdc-Ci. M. Fofana a indiqué que cette Caisse est un « établissement financier public sui generis, jouissant d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière ». Et de préciser : « Les personnes pouvant ouvrir un compte à la Cdc-Ci sont ceux issues des professions juridiques, des organismes et fonds qui sont tenus par la loi, qui le demandent ou par convention ».

Poursuivant, il souligné qu'elle a pour mission, la mobilisation et la gestion sécurisée es fonds publics et privés, et une mission d'investissement.

A propos des partenaires et clients de la Caisse, il a affirmé que les professions juridiques viennent en bonne position au titre de la mobilisation des ressources. Au titre des investissements, il a souligné que les Très petites entreprises (Tpe), les Petites et moyennes entreprises (Pme) entre autres figurent parmi les partenaires de la Caisse.

