Cote d'Ivoire: Après sa distinction - L'entrepreneure Patricia Zoundi Yao chez le ministre Amon-Tanoh

Le ministre des Affaires étrangères Marcel Amon-Tanoh a accordé une audience le 15 octobre 2019, à Patricia Zoundi Yao, l'entrepreneure ivoirienne à succès, après sa distinction par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

« Je suis venue présenter à monsieur le ministre la lettre de nomination que nous avons eue aux Nations unies. C'était important pour nous, parce qu'il nous avait soutenue sur le programme Canaan au mois de mars [2019] sans véritablement [le] connaître. Et c'est ce même projet-là qui a retenu l'attention des Nations unies pour notre nomination », a déclaré Patricia Zoundi Yao.

La nomination des « eTrade for Women Advocates » a été rendue officielle en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue du 24 au 30 septembre 2019, à New York, aux Etats-Unis. A travers le monde entier, seulement sept (7) femmes dont deux (2) africaines en ont été bénéficiaires: L'Ivoirienne Patricia Zoundi Yao et la Rwandaise Clarisse Iribagiza.

Les femmes bénéficiaires de ce programme sont sélectionnées en fonction de leur projet entrepreneurial et de leurs capacités à créer de la richesse et des emplois dans leurs pays.

Les missions des « eTrade for Women Advocates » sont triples. La première consiste à travailler avec les politiques dans le but de mettre en place un cadre institutionnel et juridique incitateur, favorable à l'émergence d'entrepreneures. La deuxième consistera à dupliquer les modèles qui ont conduit à leur nomination dans leurs localités respectives. Ainsi, confie Patricia Zoundi Yao, « il va s'agir de répliquer ce qui est fait avec Canaan Land un peu partout, non seulement en Côte d'Ivoire mais surtout dans la sous-région ». Inspirer une nouvelle génération de femmes entrepreneures qui seraient impliquées dans la réalisation des Odd (Objectifs du développement durable), telle est la troisième mission des eTrade for Women Advocates.

Pour réussir son mandat d'un an, Patricia Zoundi Yao a sollicité l'appui institutionnel du ministre Amon-Tanoh.

Canaan Land est une entreprise sociale qui forme les petits agriculteurs du secteur vivrier et particulièrement les femmes, à des techniques agricoles durables. Son leitmotiv: 0 déforestation, 0 pesticide, 100% inclusif. Sa vision, nourrir l'Afrique de demain avec des produits locaux de bonne qualité, frais, variés et disponibles toute l'année, grâce à un modèle de maraîchage qui bénéficiera à tous.

L'engagement de l'entrepreneure Patricia Zoundi Yao dans la lutte contre la pauvreté, l'autonomisation des femmes et la promotion du genre en Côte d'Ivoire, n'est plus à démontrer. L'impact de ses initiatives sociales sur les populations en général et les femmes en particulier a déjà fait l'objet de reconnaissance par l'État ivoirien. En 2014, la présidence de la République ivoirienne lui décernait le Prix national d'excellence, dans la catégorie Entrepreneuriat jeune.