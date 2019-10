Cote d'Ivoire: Accicents vasculaires cérébraux - Des journées nationales pour prévenir la maladie

A l'instar des pays du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre le 29 octobre la journée mondiale des Avc.

C'est alarmant ! Les accicents vasculaires cérébraux (Avc) représentent la deuxième cause de mortalité dans le monde. Dans les pays en voie de développement, ils tuent plus que les maladies infectueuses (tuberculose, Sida, paludisme).

C'est pour prévénir cette pathologie mortelle et invalidante que l'association des cliniques privées de Côte d'Ivoire (Acpci) et l'Ong Avc Espoir organisent les 28 et 29 octobre les journées nationales de lutte contre l'Avc, avec pour thème : « La prévention, une priorité nationale ».

A cet effet, Dr Joseph Boguifo (président de l'Acpci) et Gnahouo Zahui Chantal (présidente de l'Ong Avc Espoir) ont situé les enjeux de cette célébration le 16 octobre, lors d'une conférence de presse au siège de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (Fipme) à Cocody, les II-Plateaux.

« L'Avc ne prévient pas. Mieux vaut prévenir que guérir », alerte le Dr Boguifo. Qui souligne qu'en Côte d'Ivoire, avec en moyenne 35% des hospitalisations, l'Avc représente aujourd'hui le premier motif d'admission en medecine interne. « Les principaux facteurs de risque en Côte d'Ivoire sont l'hypertension artérielle, l'alcool... Nous invitons les medecins d'entreprise et les populations à venir massivement à ces journées », d'autant que, dira-t-il, travailler constamment sous pression, sous stress et sans prendre de congés favorise aussi la survenue des Avc.

Quant à Gnahouo Zahui Chantal, elle fait savoir que nul n'est à l'abri d'un Avc. Ce n'est plus lié à l'âge. « Avant, c'était une affaire de vieilles personnes. Mais aujourd'hui, l'Avc touche même les nourrissons », a-t-elle affirmé avant d'ajouter : « J'ai fait mon Avc à 35 ans, un autre membre de l'Ong l'a eu à 33 ans », prévient-elle.

Ces journées seront donc l'occasion pour les populations de s'informer et d'être sensibilisées à cette maladie, sur les gestes et attitudes pour l'éviter. Une journée scientifique et une autre destinée au grand public constituent les axes majeures de cette célébration.

A noter que ces activités se tiennent dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'Accident vasculaire cérébrale (Avc) célébrée tous les ans, le 29 octobre.