Soudan: Discussion des relations entre le Soudan et le Soudan du Sud

Khartoum — La ministre des Affaires étrangères Mme.Asma Mohammed a reçu dimanche jeudi la ministre sud-soudanaise des Affaires étrangères, Mme. Awut Deng Acuil et la délégation qui l'accompagnait.

La ministre a souligné que le Soudan souhaitait instaurer la paix dans l'État du Sud, louant le rôle joué par le gouvernement du Soudan du Sud dans l'organisation de négociations de paix au Soudan, soulignant l'importance de la coopération entre les deux pays pour réaliser la paix et le développement.

Pour sa part, la ministre sud-soudanaise Awut a déclaré que la sécurité et la stabilité du Sud-Soudan étaient indissociables de la sécurité et de la stabilité du Soudan, appelant la communauté internationale à œuvrer en faveur de l'abolition des sanctions et du retrait du Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme afin que ce dernier puisse instaurer la paix.

Les deux parties ont également discuté des relations bilatérales et d'autres questions d'intérêt commun.

Elles ont également été convenues de revoir tous les accords conclus entre les deux pays et leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le commerce, les investissements et la liberté de circulation, le gouvernement du Sud avait proposé d'annuler le visa entre les deux pays afin de faciliter la libre circulation et les échanges commerciaux.