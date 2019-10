Congo-Brazzaville: Hussain Al-Amin, ambassadeur du Soudan au Congo Brazzaville

Khartoum — L'ambassadeur Hussein Alamin Alfadil a présenté une copie de ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan en République du Congo Brazzaville, basé à Kinshasa.

M. Jean-Claude Gakossoa ministre congolais des affaires étrangères a exprimé son admiration pour la révolution soudanaise, estimant que les parties soudanaises avaient fait preuve de sagesse dans la conclusion d'accords pour la période de transition.

Pour sa part, l'ambassadeur Alamin a expliqué que le Soudan est riche en diversité ethnique, sociale et politique et qu'il est considéré comme un petit modèle pour le continent africain, soulignant que la phase de transition sera le témoin de la constitution de dossiers sur la paix, la situation économique et les cadres constitutionnel et juridique tout en soulignant que le Soudan comptait sur la sagesse de leadership congolais et son soutien au changement au Soudan et sa contribution via ses relations et ses contacts avec les cercles occidentaux au retour des relations du Soudan avec la communauté internationale et retirait son nom de la liste des États parrainant le terrorisme.

L'Ambassadeur Alamin a félicité la présidence congolaise de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et s'est déclaré désireux de renforcer les relations entre les deux pays dans tous les domaines politique et économique.