Sénégal: Journée d'échanges avec les partenaires scientifiques et institutionnels de l'IRD, mardi

Dakar — L'Institut de recherche pour le développement (IRD) organise, mardi, une journée d'échanges avec ses partenaires scientifiques et institutionnels", au Musée des civilisations noires de Dakar.

Selon un communiqué transmis à l'APS, cette journée d'échanges entre dans le cadre de la célébration des 70 ans de coopération entre l'IRD et le Sénégal, en matière d'Enseignement supérieur, de Recherche et d'Innovation.

"Cette journée permettra de revenir sur les temps forts de la riche coopération avec les acteurs de la recherche sénégalais et de mettre en lumière certaines réussites dans les domaines de la santé, de l'environnement et des sciences humaines et sociales", selon les organisateurs.

Le communiqué signale que des tables-rondes réunissant divers acteurs - chercheurs, coopérants, membres de la société civile - "élargiront le débat sur la recherche de demain".

La même source ajoute qu'il "sera notamment question des interactions entre recherche et développement durable, et de sciences participatives, de science ouverte et de partage des savoirs".

Le dialogue entre science et société sera également à l'honneur, avec la présentation de la pièce de théâtre forum "Je m'acclimate, donc je suis" proposée par la compagnie Kàddu Yaraax, et avec l'exposition "La recherche au service du développement, 17 objectifs pour un futur durable" réalisée par l'IRD.