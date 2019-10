Congo-Brazzaville: Biashara Networking - La troisième édition vise une dimension internationale

La ville de Pointe-Noire accueillera, le 9 novembre, les entrepreneurs et experts venus de plusieurs pays, dans le cadre de la troisième édition de la plate-forme d'échange sur l'entrepreneuriat.

Biashara Networking est un véritable espace d'échange, d'apprentissage, de développement personnel et de création des relations d'affaires. Le but de cette plate-forme est d'orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat en leur donnant les éléments nécessaires pour la réalisation de leurs projets. C'est un dispositif de communication entre les entrepreneurs, décideurs et porteurs de projet.

Depuis trois ans, cet événement regroupe plusieurs acteurs de la vie sociale afin de réfléchir sur un thème portant sur l'entrepreneuriat. Selon Gildas Itoua, initiateur de cette manifestation, le Biashara Networking est un rendez-vous de marque des personnes évoluant dans le monde des affaires, des décideurs, des professionnels de tout bord, des entrepreneurs et des jeunes désirant entreprendre. « C'est un espace d'apprentissage et de partage sur un thème donné, où nous venons resauter et parler des problématiques entrepreneuriales. Le but de cette plate-forme est non seulement de montrer aux yeux du monde ce qui se fait dans notre pays mais aussi de permettre à notre jeunesse de se lancer dans le monde entrepreneurial » a-t-il déclaré.

La particularité de cette édition est le fait qu'un bon nombre de spécialistes de divers domaines, venus de plusieurs pays, mettront en exergue leurs expériences, notamment pendant les deux panels qui sont prévus. Pour ce troisième rendez-vous, les férus de l'entrepreneuriat africain seront de la partie, comme la Rwandaise Daphnée Mayet et son compatriote Teddy Kaberuka, la Gabonaise Juliette Bengone, la Congolaise de la République démocratique du Congo Sivi Malukisa et autres entrepreuneurs locaux, à savoir Michel Djombo, Luc Zanghieri, Achille Bipedy, etc.

Si la première édition était basée sur le processus de création d'entreprise, la deuxième avait mis en valeur les défis post création d'entreprise. La troisième édition, pour sa part, s'inscrit dans la continuité en parlant des stratégies de communication d'une entreprise.« Biashara Networking est un projet conçu pour cinq ans qui assure la visibilité des entreprises », a rappelé Gildas Itoua.

Notons que Biashara Networking est une initiative de l'agence ambition, une société spécialisée en communication-marketing.