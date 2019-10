Congo-Brazzaville: Ju-jitsu - Me Guy Florent Magba jette l'éponge

L'entraîneur national principal, sélectionneur des Diables rouges de la dicipline a posé sa démission, le 16 octobre, sur la table du président de la Fédération congolaise de ju-jitsu et self-défense (Fécoju-self ).

C'est dans une lettre adressée au président de la Fédération avec copie à la direction générale des Sports, au Comité national olympique, à l'Inspection générale des Sports ainsi que dans certains organes de presse que Me Guy Florent Magba a exprimé son mécontentement, cause principale de sa démission. « Diverses raisons me motivent aujourd'hui à prendre cette décision et à tirer mon épingle de votre jeu qui en fait n'est qu'une mauvaise plaisanterie qui ne pourra faire avancer la structure », peut-on lire dans la lettre.

Le démissionnaire a expliqué que l'instabilité qui règne au sein de la Fédération, causée par les dirigeants de cette structure, entraînera plusieurs conséquences néfastes si celle-ci n'est pas résolue. C'est, d'ailleurs, l'une des causes de sa démission. « Les causes, une crise instaurée par vous-même et dont vous êtes le seul à être responsable puisqu'elle est née d'un total détournement d'une subvention d'une valeur estimable de vingt - six millions. Ce comportement avait déjà donné lieu à une instabilité dans notre Fédération au point où notre discipline était inexistante sur le plan national et international puisqu'aucune activité n'était organisée. La même scène se répète aujourd'hui », a-t-il soutenu.

Selon ce désormais ex-sélectionneur des Diables rouges de ju-jitsu, une sonnette d'alarme a été tirée en sollicitant, auprès des responsables de la Fédération, une régulation de la situation administrative de la Fécoju-self , un moyen qui devrait, d'après lui, permettre la mise à niveau des athlètes qui ne pratiquent plus leur art de façon officielle.

Me Guy Florent Magba a signifié qu'il déposera, dans les tout prochains jour, une mise en demeure pour les quatre années au cours desquelles il a travaillé sans percevoir son argent.