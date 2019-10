Maroc: Aït Bennasser - Le Marocain au top de sa forme, Saint-Etienne est prévenu

Ancien joueur de Saint-Etienne et actuel joueur de Bordeaux, Youssef Aït Bennasser est revenu à son meilleur niveau au bon moment. Prêté par l'AS Monaco aux Girondins, l'international marocain va affronter ce dimanche les Verts. Dans un entretien à Sud-Ouest, il a parlé de sa forme physique à l'orée de cette rencontre très spéciale.

« Ayant participé à la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai repris plus tard que les autres à Monaco. Il a fallu que je travaille ici avec un préparateur supplémentaire et des séances spécifiques en plus des entraînements. Je devais retrouver mon poids de forme, mon cardio, m'adapter à l'effectif, au schéma de jeu. Ça a pris un bon mois. Il y a un peu de frustration car on a toujours envie de jouer, de montrer, surtout quand on arrive dans un nouveau club. Il faut aussi savoir attendre pour ne pas risquer de rechute de blessure. Le coach a su bien gérer cela. J'ai pris mon mal en patience et je me sens prêt, à 100 % », a-t-il déclaré.

Youssef Aït Bennasser va devoir montrer à son ancien club sa vraie valeur. Et ça tombe bien. Le joueur pète la forme à quelques jours de la réception de Saint-Etienne par Bordeaux. Rendez vous ce dimanche au Matmut Atlantique sous les coups de 13h GMT pour voir la forme étincelante du marocain.