Ile Maurice: Tamarin - Quand les parents débattent des problèmes sociaux

Kafe De Paran est un groupe fondé par des parents en 2017. Leur but est de réunir les parents autour d'un café pour régler des problèmes de société. Découverte.

Roobun Marimootoo, membre fondateur du Kafe De Paran, explique que ce regroupement de parents s'est constitué pour défendre plusieurs causes. Le concept a été introduit par lui, qui l'a découvert alors qu'il se trouvait dans son pays d'adoption, à savoir la France. Notre interlocuteur ajoute que Kafe De Paran regroupe une vingtaine de parents de Tamarin.

Ce père de famille explique que l'idée est que les parents s'attablent pour exprimer leurs avis et leurs doléances. Par la suite, ils essaient de trouver des solutions aux problèmes soulevés. «Nous abordons des thèmes d'actualité qui sont sensibles. Nous nous engageons à résoudre divers problèmes auxquels font face des parents comme nous. Nous sollicitons aussi les autorités concernées pour leur aide. À la fin, nous faisons en sorte que les soucis des familles soient résolus. Et, enfin les familles peuvent vivre en paix», avance Roobun Marimootoo.

Ce septuagénaire fait ressortir qu'il y a plusieurs fléaux sociaux affectant les jeunes dans la région de Tamarin. «Les parents de Kafe De Paran essaient d'encadrer les jeunes de la région. Il y a plusieurs mamans qui viennent nous trouver en larmes. Nous les accueillons et les écoutons attentivement. Et nous venons de l'avant avec de possibles solutions.»

Toutefois, les parents membres de l'exécutif de Kafe De Paran ne sont pas que préoccupés par les maux de société. La nature qui les entoure est aussi une de leurs préoccupations. D'ailleurs, les membres de Kafe De Paran s'engagent pour un meilleur environnement.

Le 29 septembre dernier, les membres de Kafe De Paran, en collaboration avec le Tamarin Youth Centre et Waterwise, ont organisé une campagne de nettoyage intitulée Fill The Bottle. L'objectif de cette campagne est de ramasser le plus de mégots de cigarettes possible sur la plage de Tamarin pour ensuite remplir des bouteilles avec ces résidus. Les membres qui s'y sont mis ont rempli plus de cinq bouteilles rien qu'avec des mégots. Selon les dires de notre interlocuteur, nos plages sont envahies pas les mégots de cigarettes. «C'est triste mais j'ai constaté que les fumeurs ne se sentent pas concernés par l'environnement. Le mouvement Fill The Bottle n'est pas terminé. Au Kafe De Paran, nous voulons continuer cette campagne à travers l'île.»

Roobun Marimootoo confie que, de nos jours, la famille ne passe pas beaucoup de temps ensemble. Au Kafe De Paran, les membres sont à la recherche de sponsors pour permettre à certaines familles de passer plus de temps ensemble. «Nous cherchons des sponsors pour que certaines familles aient l'occasion d'assister à des spectacles culturels. Cela va davantage renforcer les liens entre les membres d'une famille.»

Notre interlocuteur avance aussi qu'il projette d'aménager une bibliothèque à Tamarin pour les parents et les enfants. «Le travail a déjà commencé et je lance un appel aux hôtels de la région pour nous sponsoriser.»