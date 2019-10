Cote d'Ivoire: Cocody-Blockhauss - Remise du siège de la chefferie après renovation

Société de limonaderies et de brasseries d'Afrique dans son élan pour le développement durable continu de poser des actions à l'endroit de la population.

Elle a, ainsi, procédé le 17 octobre 2019, à la remise des travaux relatifs à la rénovation du bâtiment de la chefferie de Blockhauss. En plus, elle a fait des dons à la population. Il s'agit d'un tricycle pour la collecte et le ramassage d'ordures, 04 ordinateurs connectés à internet, une mini- bibliothèque et un espace de jeux pour enfants dénommé « Espace Youki ».

Dans l'enceinte de ladite chefferie, étaient présents le chef et sa notabilité, les responsables de Solibra avec à sa tête, Francis Batista, son directeur général. « Nous ne sommes plus dans des discours. Nous sommes des gens de terrain, orientés sur des actes et des résultats. Les actes ont plus de force que les discours », a-t-il souligné.

Poursuivant, il a exprimé la fierté de son entreprise à collaborer avec les populations ivoiriennes depuis la période des indépendances. « Nous sommes fiers et heureux de continuer cette collaboration qui dure depuis 1955 », a-t-il affirmé. Koutouan Jean Celestin, porte-parole du chef, a à son tour manifesté la gratitude du chef et de tout le village pour l'honneur que Solibra leur fait. « Nous allons prier pour que ce partenariat ne s'estompe pas », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Solibra est une entreprise citoyenne engagée auprès de la population ivoirienne, et socle du développement en Côte d'Ivoire depuis 1955.